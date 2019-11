Embryo Chacco-Blue uit dochter van Cella duurste op veiling Fences

Eergisteren sloot de online veiling van embryo's door Fences. Het embryo van Chacco-Blue uit Hera van 't Roosakker, de enige dochter van het Grand Prix-paard Cella, was de duurste. Het werd voor 32.000 euro verkocht. Ook het embryo van Untouchable uit Diamanthina van t Ruytershof ging boven de 30.000 euro, het bracht 30.500 euro op.

Hera van ’t Roosakker (v. Wandor vd Mispelaere) is de enige dochter die Ben Mahers voormalige Grand Prix-paard Cella (v. Cento) bracht. Dit jaar bracht ze het hengstveulen Jaures de Hus (v. Baloubet du Rouet) die een van de veilingtoppers van de Flanders Foal Auction in Beervelde. Hij werd voor 50.000 euro naar Zuid Afrika verkocht. Nu had Hera de prijstopper met haar embryo van Chacco-Blue die voor 32.000 euro werd afgeslagen.

Het embryo van Untouchable uit Diamanthina van t Ruytershof, de volle zus van Harrie Smolders’ Emerald, werd voor 30.500 euro verkocht. Vier embryo’s werden geveild voor bedragen boven de 20.000 euro, zes embryo’s gingen voor bedragen tussen de 14.000 en 20.000 euro.

Klik hier voor de lijst met bedragen.

Bron Horseman.be