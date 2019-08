Embryo Chacco-Blue uit halfzus Mylord Carthago brengt 36.000 euro op

De online ET Auction van embryo's liep gisteravond af met als klapper van de veiling de 36.000 euro voor het embryo van topvererver Chacco-Blue x Nabab de Reve. Een Italiaanse koper betaalde het respectabele bedrag voor het embryo uit de halfzus Mylord Carthago, Quaranca de Muze. Acht van de zestien embryo's werden naar het buitenland verkocht, waarvan de op een na duurste naar Nederland.

Topvererver Chacco-Blue tekende voor het vaderschap van het duurste embryo van de veiling. Moeder Quaranca de Muze komt uit de invloedrijke merriestam van onder meer Mylord Cathago. Zelf bracht de dochter van Nabab de Reve de AES-hengst Jaguar van de Berghoeve die onder Jasmine Chen op de WEG in Tryon uitkwam. De hengst is nu in handen van Michael Duffy.

Uit stam Walnut de Muze

Een koper uit Nederland betaalde 22.000 voor het embryo van Cornet Obolensky x Emerald van’t Ruytershof. Moeder van het embryo is Eldora EH Z, dochter van het Harrie Smolders’ voormalige Grand Prix-paard Walnut de Muze (v. Nabab de Reve).

Emerald x Quaprice Bois Margot

Het derde geld werd betaald voor het embryo van Emerald x Quaprice Bois Margot. Voor 20.000 euro gaat het naar een koper uit Duitsland. Moeder is Etna du Chateau (v. Quaprice Bois Margot) uit de stam van Itot du Chateau (v. Le Tot de Semilly) die onder Edwina Tops-Alexander op 1,60m-niveau sprong.

Bron Horseman.be/Horses.nl