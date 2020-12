Embryo Erenice Horta x Chacco Blue brengt 71.000 euro op

Het zat er al aan te komen, het embryo van Chacco-Blue uit de topmerrie Erenice Horta ging voor maar liefst 71.000 euro van de hand op de Stephex Exclusive Embryo Auction. Bij het sluiten van de veiling trok een Belgische koper trok gisteravond aan het langste eind. Ook het tweede geld werd betaald voor een embryo van Chacco-Blue, nu uit de Grand Prix-merrie Espyrante.

Vijftien embryo’s kwamen onder virtuele hamer van de Stephex Exclusive Embryo Auction. De embryo’s vonden gretig aftrek en gingen naar kopers uit Japan, De Verenigde Staten, Canada, Zweden, Frankrijk, Noorwegen Nederland, Zwitserland en vier werden door Belgische klanten gekocht.

Erenice Horta

De hoofdprijs was voor het embryo uit Erenice Horta in combinatie met Chacco-Blue. De door Wim van Rossem uit Ternat gefokte Erenice Horta werd als zevenjarige Belgisch kampioen onder Nick Vrins. De grootste successen behaalde de merrie onder Edwina Tops-Alexander. Vanaf 2015 deed Erenice Horta het een stapje terug en werd toen in de internationale sport uitgebracht door Sadri Fegaier en Carlos Enrique Lopez Lizarado.

Espyrante

Het embryo van Chacco-Blue uit de Grand Prix-merrie Espyrante ging voor 45.000 euro van de hand. Ook dit embryo blijft in Belgische handen. De Obourg merrie Espyrante sprong Grand Prix onder Eiken Sato en Daniel Deusser. Onder Emilie Conter sloot de merrie haar sportieve carrière af.

Opnieuw Chacco-Blue

Het derde geld van 33.000 euro betaalde een Franse koper voor opnieuw een embryo van Chacco-Blue nu uit Equita van ’t Zorgvliet. De dochter van Cassini I was succesvol onder Daniel Deusser.

Klik hier voor de volledige lijst met prijzen.

Bron Horses.nl/Stephex Exclusive Embryo Auction