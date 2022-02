Embryo van Escape Z met 15.000 euro veilingtopper Paardenveilingonline

Afgelopen zaterdagavond liep de tweede veiling van 2022 van Paardenveilingonline af. Ondanks de onrust door de situatie in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor de internationale handel, was er toch weer veel interesse vanuit de hele wereld. Onder de virtuele hamer verschenen in totaal 25 beloftevolle embryo’s, tien genetisch zeer interessante fokmerries en vijf diepvriesrietjes sperma van vooraanstaande hengsten.

De veilingtopper was een geïmplanteerd embryo van Escape Z, die met Harrie Smolders 1.50m geklasseerd is. Hij is hier samengebracht met de uitzonderlijke stam van Smolders’ voormalige toppaard, de Olympische hengst Emerald. Moeder Penelope van ’t Ruytershof heeft een pedigree om van te watertanden en gaat terug op de 1.60m-merrie Diamanthina van ’t Ruytershof. Zij is niet alleen de volle zus van Emerald maar bewijst zich sterk als moeder van de 1.50/1.60m-paarden Le Blue Diamond van ’t Ruytershof, Kentucky van ’t Ruytershof en Herald van ‘t Ruytershof. Voor een bedrag van €15.000 gaat deze genetisch interessante combinatie naar een investeerder uit Nederland.

Wateringhoeve

Twee fokmerries verruilden van eigenaar voor €12.500. Als eerste Roxanne van de Wateringhoeve. Zij is de halfzus van de internationale 1.45/1.50m-paarden Filou van de Wateringhoeve (v. Toulon), de hengst Carabas van de Wateringhoeve (v. Toulon) en volle zus van de 1.45m geklasseerde hengst Joepie van de Waterinhoeve. Roxanne is drachtig van Tangelo van de Zuuthoeve en blijft in Nederland.

Zirocco Blue VDL

De twaalfjarige Fiana M (v. Zirocco Blue VDL) veranderde ook voor €12.500 van eigenaar en vertrekt naar Groot-Brittannië. Onder Age Flapper liep Fiana M internationaal 1.40m. Ze komt uit een sterke prestatiestam. Haar moeder Biana M is een halfzus van het internationale Grand Prix-springpaard Olinda (v. Voltaire) en de 1.50m-geklasseerde Vayana (v. Indoctro). Fiana M is drachtig van Harley VDL.

Buitenland

Ook nu was er weer veel interesse van over de hele wereld. Vier kavels werden verkocht naar de Verenigde Staten en drie naar Canada, maar een groot deel blijft ook voor de Nederlandse sport behouden.

Uniek

Het team van Paardenveilingonline.com is zeer tevreden over het verloop en blikt wederom met een goed gevoel terug op de tweede veiling van dit jaar. Alwin Scholten: “Heel mooi om te zien dat we nog steeds blijven groeien. We zijn dankbaar voor de fokkers, maar ook de kopers, die ons steeds weer weten te vinden. Ruim 80% van de collectie is daadwerkelijk verkocht en dat met een gemiddelde prijs van bijna €7.500,- (embryo’s en fokmerries). Iedereen proficiat met het mooie resultaat en op naar de volgende veiling.”

De volgende veiling is van 20 tot en met 23 april. Een jong springpaard (drie of vier jaar) aanmelden voor de selectiedagen van deze veiling kan nog steeds! Interesse? Klik dan hier.

Bron: Paardenveilingenonline.nl