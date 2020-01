Embryo volle broer of zus Admara 2 geveild voor 30.000 euro

Met 30.000 euro was het embryo van Padinus uit de moeder van Admara 2 de duurste van de Winter Embryo Edition van ET Auction die gisteravond afliep. Een Nederlandse koper investeerde in de volle broer of zus van Carlos Enrique Lopez' Grand Prix-paard. Negentien embryo's kwamen onder de virtuele hamer.

De volle broer of zus van Admara 2 was met 30.000 euro de prijstopper van de veiling. Onder Carlos Enrique Lopez sprong de Padinus-zoon naar de vijfde plaats op de wereldruiterspelen in Tryon. Uit de merrielijn komt ook Eric Lamaze’s Olympisch kampioen Hickstead. Een Nederlandse klant kocht het embryo die half april geboren wordt.

Wereldkampioen Vigo d’Arsouilles

Ook op deze veiling van embryo’s waren de toekomstige kinderen van topvererver Chacco-Blue in trekt. Twee embryo’s kwamen onder de hamer en beiden brachten 24.000 euro op. Het eerste embryo komt uit Lavina van de Bisschop wiens moeder de volle zus van wereldkampioen Vigo d’Arsouilles is. Een Britse investeerder kocht het embryo.

Nog een keer Chacco-Blue

Het tweede embryo van Chacco-Blue die voor 24.000 euro werd afgeslagen komt uit de Kannan-dochter Rivella Sitte. Rivella Sitte sprong zelf op 1,55m-niveau, haar moeder Callas Sitte Z was tot op het hoogste niveau succesvol onder Christina Liebherr.

Rowan Willis’ Blue Movie

Nog een embryo kwam boven de 20.000 euro uit. 22.000 euro werd neer getikt voor de combinatie Kashmir van Schuttershof x Arabella (v. Argentinus). Arabella is een halfzus van Rowan Willis’ Grand Prix-paard Blue Movie (v. Chacco-Blue).

Klik hier voor de lijst met prijzen.

Bron Horses.nl