Embryo’s Chacco-Blue duur verkocht op ET Auction

In de 'World Champion Edition' van de ET Auction, die maandagavond afliep, zijn twee embryo's van springpaardenleverancier Chacco-Blue voor topprijzen over de toonbank gegaan. Het embryo uit Carthina Z, de moeder van Emerald, werd voor 52.000 euro verkocht. 36.000 euro werd betaald voor het embryo uit Hiamant van 't Roosakker (v. Diamant de Semilly).

Veertien embryo’s en vier fokmerries kwamen onder virtuele hamer van de ET Auction. De kopers kwamen uit Argentinië, Frankrijk, Ierland, Amerika en België. Acht embryo’s werden voor 10.000 euro of meer verkocht. De topper was het embryo van Chacco-Blue uit de moeder van Emerald, 52.000 euro werd hiervoor neergeteld.

Stam Usha van ’t Roosakker

Voor de andere prijstopper van Chacco-Blue werd 36.000 euro afgetikt. Deze komt uit Hiamant van ’t Roosakker, een kleindochter van de beroemde Usha van ’t Roosakker (v. Chin Chin). Hiamant is een halfzus van de 1,60m-paarden Electra en Falco van ’t Roosakker en de volle zus van het 1,50m-paard Gatoucha van ’t Roosakker. Op de Dublin Horse Show in augustus was een embryo van dezelfde combinatie met 40.000 euro de duurste.

Uit volle zus Big Star

Van de vier fokmerries was Notre Dame de Muze (Vigo d’Arsouilles x Quick Star) de duurste. Ze vond een nieuwe stal voor 22.000 euro. De zesjarige merrie komt uit de volle zus van Olympisch kampioen Big Star en is drachtig van Harrie Smolders’ topper Emerald.

Klik hier voor de veilingprijzen.

Bron Horseman.be