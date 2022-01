Embryoveiling 25 januari 2022

Hierbij presenteren wij u met gepaste trots de 14 geselecteerde embryo’s die online geveild zullen worden. Geselecteerd uit Europa’s beste moederlijnen gecombineerd met bewezen en enkele veelbelovende hengsten. De selecteurs houden onze slogan “De Krach van Prestatie” hiermee wederom in ere.

Dressuur-embryo’s

Cas van der Oord en Lauw van Vliet, verantwoordelijk voor de dressuur-embryo’s, hebben een mooie collectie voor u samengesteld. Cas: “Het is gelukt om iets exclusiefs te selecteren. Sowieso is het te gek dat we twee Indian Rocks hebben kunnen bemachtigen. Deze hengst breekt door met Emmelie Witte-Scholtens en zijn nakomelingen lijken zeer veelbelovend. Dat de embryo’s uit de merries O. Bertje en Endy O. komen is de kers op de taart!”

Laatstgenoemde Endy O. is een dochter van Lord Leatherdale en liep op ZZ-Licht niveau. Endy O. is een dochter van Zendy die succesvol was op PSG / Inter I niveau en daarmee één van de vele topdressuurpaarden uit deze stam. Het andere Indian Rock embryo komt uit de bekende merrie O. Bertje (Contango x Amor). Nakomelingen uit deze merrie zijn zeer gewild, want alles uit de merrie lijkt te kunnen sporten. Naast meerdere PSG / Inter I en ZZ-Licht paarden is zij de moeder van twee GP- paarden, Tango (goedgekeurde KWPN hengst) en Bonzanjo.

Hengstenmoeders

Aankomend talent Total McLaren heeft in combinatie met Helianthe (Apache x Democraat) een embryo in de veiling. “Helianthe is de moeder van KWPN hengst Ladignac die het zeer goed doet in de sport. Total McLaren is afgelopen jaar in Denemarken verkozen tot hengst met de meest veelbelovende nakomelingen. Wij denken dat dat in combinatie met deze merrie iets heel aparts kan worden!” aldus Van der Oord.

Een andere hengstenmoeder is Sabine (Havidoff x Wolfgang). In combinatie met Vivaldi leverde zij de PSG / Inter I hengst Ferdinand. Daarnaast gaf zij nog drie andere paarden die op hetzelfde niveau acteren. “Het embryo van haar stamt aan vaderskant af van Glamourdale, die met Charlotte Fry zeer succesvol Grand Prix loopt en het qua vererving zeer goed lijkt te doen. Een zeer interessant embryo!”

Desperados FRH en Damon Hill

Het dressuurgeweld van Donnerhall komt via zijn kleinzoon Desperados FRH en zoon Damon Hill. Cas: “Grand Prix hengst Damon Hill is al een wat oudere hengst die we, jammer genoeg, niet heel vaak meer tegenkomen. Hier is hij gebruikt op de halfzus van een andere Grand Prix hengst, Charmeur uit de eerder genoemde Endy-stam. Een buitenkansje om iets bijzonders te bemachtigen!”

Van Desperados FRH, jarenlang een vaste waarde in het Duitse team, komt een embryo in de veiling in combinatie met de Z2 dressuurmerrie Wildfire Ferra (Ferro x Rubinstein I). Van der Oord: “Deze merrie heeft maar liefst twee zussen die op GP-niveau presteren. Van de combinatie Donnerhall, Ferro en Rubinstein gaat iedere dressuurliefhebber watertanden. Een zeer aantrekkelijk embryo!”

Voor de liefhebber die echt geen genoeg van Donnerhall kan krijgen is er een unieke kans. Er zal namelijk een rietje diepvriessperma geveild worden van deze oude meester! Daarnaast wordt er een rietje aangeboden van Florestan I. Net als Donnerhall een hengst die nooit uit de mode raakt. Beide rietjes zijn vrij te gebruiken voor ICSI.

Spring-embryo’s

Het is Willem van Hoof en Fred van Straaten, deze keer met hulp van Bob Janssens, gelukt om een zeer aparte groep springgerichte embryo’s te verzamelen voor deze veiling. Met embryo’s nauwverwant aan absolute topmerries als Valentina van ’t Heike, Babbe van ’t Roosakker, Narcotique de Muze II en Candy zijn de selecteurs zeer in hun nopjes.

Valentina van ’t Heike

Maar liefst twee embryo’s zijn nauwverwant aan Valentina van ’t Heike, de topmerrie van de kersverse bondscoach Jos Lansink. Willem van Hoof: “Beide embryo’s komen uit Numero Uno merries. Waarvan één, Kissable van ’t Heike, actief is geweest op 1.40 niveau en via haar moeder een halfzus is van Valentina. De lijst van andere broers en zussen die op hoog niveau springen is oneindig. Aan vaderskant stamt het embryo af van Glock’s London, gezien zijn prestaties en afkomst is dat zeer interessant.” Het andere embryo uit deze stam komt uit een Numero Uno x Darco die daarna terug gaat op de moeder van Valentina. “De Darco merrie sprong 1.50 en is de moeder van toppers als Fair Light van ’t Heike en Evian van ’t Heike. Springgenen in overvloed!” aldus Willem.

G&C Arrayan

Als For Pleasure x Mr. Blue x Grannus nog niet genoeg is om u te laten watertanden, dan lukt dat wel als we u vertellen dat de Mr. Blue merrie (Justine W) een halfzusje is van de fantastische G & C Arrayan, die zeer succesvol is op het allerhoogste niveau. Justine W. loopt inmiddels internationaal 1.35 en lijkt net zo’n talent als haar broer. Willem: “Arrayan heeft bewezen al langere tijd op het hoogste niveau te kunnen presteren, dat is kwaliteit die je heel graag in een merrielijn terugziet. For Pleasure had diezelfde kwaliteit ook, dat maakt dit embryo heel aantrekkelijk.”

Van ’t Roosakker

Het is de selecteurs gelukt om maar liefst twee Roosakker-telgen voor u te selecteren. De embryo’s van Chacco Blue en Baloubet du Rouet komen allebei uit Korona van ’t Hoogeinde (Echo van ’t Spieveld x Darco x Kannan). Haar moeder, Geena van ’t Roosakker, liep succesvol 1.55 en haar oma is niemand minder dan Babbe van ’t Roosakker die actief was op 1.60 niveau. Daarachter zien we stammoeder Usha van ’t Roosakker die aan de basis staat van al het springgeweld uit deze vermaarde familie (Erco van ’t Roosakker, Cella, Emperio van ’t Roosakker, Equador van ’t Roosakker, George Z etc.). “Deze stam behoeft geen enkele introductie meer, het is ongekend wat er aan talent boven komt drijven. Dat is geen toeval!” aldus Van Hoof.

Emerald van ’t Ruytershof

De inmiddels gepensioneerde gigant Emerald van ’t Ruytershof is tegenwoordig terug te vinden bovenaan de rankings als vererver. Onze selecteurs konden twee unieke embryo’s van hem selecteren uit zeer interessante merries. “De ene komt uit Indiana van HD (Toulon x Nabab de Reve), haar moeder is de zeer bekende merrie Candy. Zij sprong met Pieter Devos op het allerhoogste niveau. Indiana, succesvol op 1.45 niveau, is de moeder van Maxwell van HD, die op tienjarige leeftijd 1.50 geklasseerd is,” vertelt van Hoof. Uit deze stam komen nog veel meer toppaarden zoals Grand Canyon van HD, Handy van HD en Important de Muze.

Het andere embryo van Emerald komt uit één van de allerbekendste stammen ter wereld, de Qerly Chin-stam. De moeder is Baraka de Muze (Goethe x Darco), zij is tevens de moeder van Sterrehof’s Ushi (succesvol met de gehele familie Houtzager op het hoogste niveau). Baraka is een dochter van Narcotique de Muze II en dat maakt haar een halfzus van o.a. Querlybet Hero, Loro Piana Boyante de Muze, Farfelu de la Pomme, Sea Coast Ferly en Giovani de la Pomme. De lijst met 1.60 nakomelingen uit deze familie is uitzonderlijk en dat maakt dit embryo dan ook zeer gewild.

Registreren online veiling

Om online mee te kunnen bieden op de fantastische collectie embryo’s kunt u zich op onze website https://www.prinsjesdag.eu/veulen-collectie/embryos-25-januari-2022/ registreren. Voor vragen omtrent de registratie of voor meer informatie over de embryo’s kunt u contact opnemen met Annemijn Gaalman (06-40396344 of [email protected])

