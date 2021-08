Emerald-zoon Empower DSH Z met 43.000 pond prijstopper Bolesworth Elite Auction

De Science Supplements Bolesworth Elite Foal & Embryo Auction bereikte nieuwe hoogten en boeide met haar beste collectie ooit. De triomfantelijke avond bood een unieke kans om veulens veilig te stellen met zeer gewilde afstammingen van hengsten van wereldklasse en indrukwekkende topkwaliteit-moederlijnen. Het veulen Empower DSH Z (v.Emerald) was de prijstopper van de veiling met 43.000 pond (50.076 euro).

Het eerste lot van de avond zette de toon met een zeer unieke kans, een volledig verzekerd embryo van Chacco Blue uit Funky Music, die zelf wordt gedefinieerd als een supermerrie met haar voortreffelijke talent en fokkerij. Gecombineerd met de productieve hengst van het moment, creëerde dit een geweldige kans voor de nieuwe eigenaar in wat zeker een ster van de toekomst zal zijn. De hamer viel en het embryo werd verkocht voor 28.000 pond (32.608 euro).

Empower DSH Z en Cabago WY Z

Snel bieden was zeker het thema van de avond, zeker in het geval van de topper van de avond Empower DSH Z. De hengst Emerald werd bij dit veulen gecombineerd met de bewezen moeder Gazelle De La Pomme, wiens nakomelingen bestaan ​​uit een sterke lijn van winnaars waaronder Kentucky De La Pomme. Deze combinatie van bloed laat verder weinig te wensen over. Het bruine veulen maakte indruk op de bieders en er startte een fel bevochten biedingsstrijd, voordat hij werd veiliggesteld voor 43.000 pond. Lot 5 Cabago WY Z (v.Catoki) uit de bewezen merrie Whoop C, moeder van Tobago Z, trok veel belangstelling met snelle biedingen. Het bieden ging zowel online als in de zaal door voordat de hamer op 40.000 pond (46.583 euro) viel.

‘Drie in één pakket’

Naast individuele veulens en embryo’s, was er ook de mogelijkheid om het ultieme “drie voor één pakket” aan te schaffen. Het ging om lot 16, Arko De Aganix, van topvererver Aganix Du Seigneur. De moeder van dit veulen is niemand minder dan Lady Arko, de volle zus van wijlen legende Arko III, welke ook bij het pakket hoorde. Om dit lot naar nieuwe hoogten te tillen, is de in de verkoop inbegrepen moeder ook drachtig gescand van Escape Z, die bij de aankoop was inbegrepen. Dit trok onmiddellijk bieders aan, met de mogelijkheid om één veulen aan de voet, een Escape Z-embryo en de Argentinus-moeder veilig te stellen. Biedingen stegen in aanzienlijke stappen en snel, waarna de aankoop werd afgesloten voor 40.000 pond.

‘Uitstekende kwaliteit’

Nina Barbour, algemeen directeur van Bolesworth, zei: “Het kunnen leveren van een catalogus van veulens en embryo’s van deze standaard is een echt bewijs van de uitstekende kwaliteit van de Britse fokkerij. Het is altijd onze visie geweest om een ​​veiling van deze standaard gepresenteerd te zien in het VK. We kijken er erg naar uit om de veulens van deze collectie te volgen gedurende hun verdere loopbaan en willen de nieuwe eigenaren feliciteren met hun aankopen.”

‘Britse fokkerij ondersteunen’

David Mitson, directeur van Science Supplements, zei: “Dit is verreweg de beste catalogus van veulens en embryo’s die ik hier in Bolesworth heb gezien. Fokkerij is een echte persoonlijke passie van mij, en ik ben er vast van overtuigd dat we allemaal meer moeten doen om de Britse fokkerij te ondersteunen. Er is geen reden waarom we niet kunnen concurreren met Europa. De catalogus van de avond is een fantastische stap in de goede richting om dit te bereiken.”

Bron: Persbericht