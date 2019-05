Enola’s Emerald Z met 20.000 euro veilingtopper Borculo CSI Veulenveiling

Tijdens de tweede Borculo CSI Veulenveiling op Jumping Schröder Tubbergen ging Enola's Emerald Z (Emerald x Corland) met een prijs van 20.000 euro als veilingtopper de boeken in. Deze tweede editie van de CSI Veulenveiling bleek opnieuw een schot in de roos en mede dankzij de uitstekende collectie en de sfeervolle entourage kwam de gemiddelde prijs uit op 13.500 euro.

Meerdere veulens zijn naar het buitenland verkocht. Via bemiddeling van de VDL-stud werd één veulen naar Amerika verkocht. Ook is er een veulen naar Engeland verkocht. De andere veulens blijven na deze veiling in Nederlandse handen.

Topper Enola’s Emerald Z was van de zeven veulens het enige merrieveulen. Haar vader Emerald behoeft nauwelijks introductie. Daarbij komt ze uit een echte prestatiestam. Moeder Enola (v. Corland) is een zus van maar liefst vier internationale springpaarden, waaronder de 1,40m merrie Finola (v. Cardento) die eerst door Mischa Everse gereden werd en nu onder Braziliaanse vlag springt.

Met 18.000 euro bracht de kwaliteitsvolle Oelala (Halifax van ’t Kluizebos x Numero Uno) ook een uitstekende prijs op. Deze Oelala heeft eveneens een vader die zijn sporen verdiend heeft in de internationale springsport en combineert dit met een moederlijn waar veel sport achter zit. Hieronder de gekeurde hengst Carbani (v. Carolus II), die op 1,50m-niveau is geklasseerd.

