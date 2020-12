ET-Auction: Presley 2G VH voor 110.000 euro naar Saudi-Arabië

Presley 2G VH (v.Kannan x Elvis ter Putte), Belgisch kampioen van de vijfjarigen, werd gisteren in de ET-Auction verkocht voor 110.000 euro. De Kannan-zoon zal naar Saudi-Arabië vertrekken. De catalogus van de ET-Auction was gevuld met 16 paarden en er waren biedingen uit verschillende landen over de hele wereld.