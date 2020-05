Everse en Waldman breiden Youhorse.auction uit met gereden paarden

Na de eerste online veiling van Youhorse.auction anderhalve week geleden houden Mario Everse uit Waddinxveen en Alan Waldman uit Putten hun voet op het pedaal. Van 5 tot en met 7 mei staat de tweede editie gepland, opnieuw met jonge paarden maar ook een aantal gereden paarden. “Gezien de best goede prijzen tijdens de eerste veiling en positieve reacties van klanten, zijn we enthousiast gebleven. We gaan opnieuw zo’n veertig paarden veilen en dit keer met wat meer variatie in de groep”, vertellen de mannen.

Afgelopen dagen zijn de paarden op de video gezet. “We waren er eigenlijk snel uit hoe de komende veiling eruit moet komen te zien. Een collectie met jonge springpaarden, daarnaast vierjarigen die al sprongetjes kunnen maken onder het zadel en zelfs een paar oudere, heel fijn afgerichte paarden die ook geschikt zijn voor verschillende ruiters. Twee paarden zijn zelfs voorgesteld door onze dochter Mila, die nog maar net 15 jaar is. We merken dat de markt daarnaar vraagt en daar proberen we op in te spelen. Daarnaast hebben we de stoute schoenen aangetrokken en nog meer aparte paarden geselecteerd”, laat Mario Everse weten.

‘Enkele sprongetjes onder de man’

De jonge paarden zijn net als de vorige keer op beweging en vrijspringen te beoordelen op video, maar voor de vierjarige paarden is daar nog wat aan toegevoegd. “We hebben vierjarigen die vorig jaar zadelmak zijn gemaakt en waar sindsdien niet meer opgezeten is. Die hebben we gefilmd tijdens het vrijspringen en daarna ook onder de man een paar sprongen laten maken. Ze zijn nog te onervaren om er een heel parcours mee te rijden, maar je kan het talent wel goed inschatten zo. Het pakte eigenlijk ontzettend goed uit. Hopelijk vinden de klanten dat ook.”

Buitenland

Met Youhorse.auction hopen Everse en Waldman een breed internationaal publiek aan te spreken. Iemand met een kleinere portemonnee kan er terecht, er zitten fijn te rijden paarden met concourservaring bij, maar ook jonge beloftes met een grote toekomst. Dat de export van paarden weer versoepeld is, is goed nieuws voor kopers. Van de recent geveilde paarden is het merendeel al vertrokken naar hun nieuwe stal in het buitenland.

De tweede online veiling gaat dinsdag 5 mei open om 12.00 uur (Nederlandse tijd) en sluit op donderdag 7 mei vanaf 19.30 uur in groepjes van vijf paarden. Wie interesse heeft om mee te bieden, kan zich registreren via www.youhorse.auction.

Bron Persbericht