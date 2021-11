Fine Jazz met 57.000 euro prijstopper Autumn Online Auction

De vierjarige Oldenburger merrie Fine Jazz (Fürst Jazz x Fabriano) was met 57.000 euro het best betaalde dressuurpaard van het door Dressurzentrum Máriakálnok georganiseerde veiling 'Autumn Online Auction'. Achttien dressuurpaarden kwamen onder de virtuele hamer. Negen ervan werden voor 20.000 euro of meer afgeslagen.