Flanders Foal Auction: 3 veilingtoppers van 48.000 euro

Eén ding is op Flanders Foal Auction duidelijk geworden: De markt is nog nooit zo in de mood geweest om aparte springveulens te kopen. Na de acht maanden lange lockdown was het eindelijk zover: de allereerste live veulenveiling van heel Europa en dat werd zaterdagavond 3 juli gevierd. Met maar liefst drie keer een topprijs van 48.000 euro en 25.233 euro gemiddeld voor alle verkochte dertig veulens.

De online aanmeldingen om mee te kunnen bieden stormden dagenlang de mailbox binnen. De bezoekers die naar Peelbergen Equestrian Centre kwamen, waar de veiling zich voor het eerst afspeelde, bleven vrijwel allemaal tot het eind zitten. Eindelijk een avond uit sinds lange tijd, met de sfeer zat het meteen goed.

48.000 euro voor kinderen van Chacco-Blue, Conthargos en Balou du Reventon

De bonte blikvanger Valou van het Audgoed (Emerald x Best Man Z) werd direct online voor 22.000 euro naar Amerika verkocht. Al snel werd ter plekke de eerste 48.000 euro geboden door een Ierse springruiter voor Chapeau PB Z (Chacco Blue x Baloubet du Rouet) uit de moeder van Carrera VDL. Nederland lag ook sterk in de strijd, want er werd ook 48.000 euro betaald voor Come and Get Me VK Z (Conthargos x Clinton), een halfzus van vier 1.50-1.60m Grand Prix paarden, en Revolution W (Balou du Reventon x Denzel van ’t Meulenhof) uit de halfzus van Emerald.

Revolution W (Balou du Reventon x Denzel van ’t Meulenhof)

Chapeau PB Z (Chacco Blue x Baloubet du Rouet)

Come and Get Me VK (Conthargos x Clinton)

Vijf veulens naar Engeland

Chardonnay van de Berghoeve Z (Chacco Blue x Cornet Obolensky) uit de Roosakker-familie sloot de veilingavond af met een online bod van 42.000 euro vanuit Engeland. Er werden in totaal vijf veulens online naar Engeland verkocht, zo ook Covid van de Berghoeve Z (Cornet du Lys x Kannan) voor 38.000 euro en El Chapo Axelhoeve Z (Emerald x Heartbreaker) voor 34.000 euro. Er vertrekken veulens naar Amerika, Ierland, Marokko, Duitsland, België en Frankrijk, maar ook naar Panama: Coély van Orti Z (Casall x Heartbreaker) voor 35.000 euro.

“We vallen in herhaling. Deze prijzen hadden wij ook niet verwacht”, vertellen Luk Van Puymbroeck en Gerald Lenaerts. “Drie veilingtoppers en een zeer constante prijs voor iedere fokker.”

