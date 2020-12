Fokmerrie Kassandra van ’t Roosakker brengt 150.000 euro op in Stud Hero Auction

In deel vier van de Stud Hero Auction was de tienjarige drachtige fokmerrie Kassandra van ’t Roosakker (Echo van Spieveld x Carthago Z) de prijstopper. De volle zus van Kent Farringtons toppaard Kaprice werd voor 150.000 euro naar Frankrijk verkocht. Ook de jonge paarden van fokker Luc Henry waren weer erg in trek bij de kopers. Het jaarling Kannacea Hero Z (Kassander van 't Roosakker x Lys de Darmen) blijft voor 90.000 euro in België.

Nadat in deel 1 van de Stud Hero Auction Gatoucha van ’t Roosakker (v. Diamant de Semilly) maar liefst 570.000 euro had opgebracht, was ook nu een fokmerrie uit de fokkerij van Luc Henry de prijstopper. Na 28 biedingen trok een koper uit Frankrijk aan het langste eind en telde 150.000 euro neer voor Kassandra van ’t Roosakker. De merrie is drachtig van Junior du Seigneur.

Drie keer Comme Il Faut

Kassandra’s kinderen waren ook gewild in de veiling. Top Lady van’t Roosakker en Capriola van ’t Roosakker Z, beiden van Comme Il Faut, waren al voor respectievelijk 65.000 en 55.000 euro afgeslagen. In deel 4 was dochter Cleopatra van ’t Roosakker Z (ook van Comme Il Faut) met 72.500 euro het duurste veulen. De vosmerrie verhuist naar Duitsland.

90.000 voor jaarling

Een Belgische koper kocht voor 90.000 euro de jaarling merrie Kannacea Hero Z. Ze is een dochter van Kassander van ’t Roosakker (volle broer van Kassandra) uit de 1,40m-merrie Prima Donna van’t Paradijs. Zij is bekend als moeder van wereldkampioen bij de vijfjarigen Subliem van’t Paradijs (v. Nabab De Reve). Prima Donna is ook moeder van de Grand Prix-paarden Ultra Top van ‘Paradijs (v. Heartbreaker), Agatha d’Ecaussinnes(v. Shilling) en Thierry Rozier’s Venezia d’Ecaussinnes (v. Kashmir van Shuttershof).

Duurste embryo naar Nederland

Bij de embryo’s was die van Aganix du Seigneur en Gatoucha van ’t Roosakker de duurste. Een Nederlandse koper betaalde er 42.000 euro voor.

Klik hier voor de volledige lijst.

Bron Horses.nl