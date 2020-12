For Romance-zoon met 47.000 euro prijstopper van online veiling Westfalen

Het Westfaalse stamboek organiseerde dit keer een veiling voor jonge dressuur paarden en fokmerries. Hierin was de tweejarige For Romance x Real Diamond-nakomeling First Love de topper. Voor 47.000 euro vertrekt First Love naar een sportstal. In totaal werden 24 paarden verkocht welke gemiddeld een bedrag opleverden van 18.906 euro. De vijf fokmerries waren gemiddeld 8.700 euro waard.

Naast First Love was ook Sportsfreund (v.Sir Heinrich x Florestan) populair onder de bieders. Uiteindelijk werd er 39.000 euro neergeteld voor deze tweejarige Sir Heinrich-nazaat. De tweejarige Biden (v.Baron x Hofrat) was ook populair en werd verkocht voor 36.000 euro. De duurste fokmerrie was de L’Espoir x Fidermark-dochter Let’s Dream RB. Een Duitse bieder had 13.000 euro over voor de negenjarige merrie.

Bekijk hier de veilinguitslag.

Bron: Horses.nl