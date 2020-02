Gallant van de Heffinck met 260.000 dollar prijstopper van Palm Beach Auction

De Palm Beach Auction was gisteravond een succes. Tijdens de Masters op Deeridge Farms in Wellington kwamen vijftien springpaarden onder de hamer en werd een driejarige verkocht waarvan de opbrengst naar Kevin Babington en zijn familie ging. Gallant van de Heffinck (v. Infernape van de Caatshoeve) werd als duurste afgeslagen voor 260.000 dollar. Ook de door Henk Smalbraak en Danielle Carrière uit Winterswijk gefokte Jump Star (v. MTF Starpower) werd goed verkocht.

Prijstopper Gallant van de Heffinck is een zevenjarige zoon van het 1,50m-paard Infernape van de Caatshoeve. De schimmel ruin liep het afgelopen jaar met succes in de jonge paarden rubrieken in Europa. Hij vond een nieuwe eigenaar voor 260.000 dollar.

Zoon Catoki uit Molga-stam

Voor de eveneens zevenjarige bonte Nespresso van de Wareslage (v. Houston) viel de hamer voor 235.000 dollar. Het derde geld, 200.000 dollar, werd betaald voor de KWPN gefokte Idalgo. Hij is een zevenjarige zoon van Catoki uit de Molga-stam.

‘Jump Star weer in beeld!’

Tot verrassing van Henk Smalbraak en Danielle Carrière kwam hun fokproduct Jump Star in de veiling weer te voorschijn. De zesjarige zoon van MTF Starpower vertrok naar een nieuwe eigenaar voor 80.000 dollar. Henk Smalbraak: “We hebben hem destijds verkocht aan Julian Kok die er mee gesprongen in de GMB-competitie. Daarna is hij doorverkocht aan Henri Stegeman, toen ben ik het spoor kwijtgeraakt.” Jump Star komt uit de spijkerharde merrie Shifra (v. Goodtimes) die inmiddels al geruime tijd bij Jan te Kulve en Jeanet te Brummelstroete is. Smalbraak: “De merrie is Z dressuur, Z springen en M eventing. Ten Kulve heeft haar nu drachtig van Komme Casall. Haar eerste veulen Wakiki HSH (v. Idocus) loopt in Spanje. Hij sprong internationaal op 1,35m niveau en is nu van een Oekraïense dressuuramazone die in Marbella woont.”

Paard geveild voor Kevin Babington

Vrienden van de Ierse springruiter Kevin Babington, die vorig jaar ernstig ten val kwam en verlamd raakte, doneerden een driejarige zoon van Balou du Rouet. Balou Son werd voor 30.000 dollar geveild en het bedrag kwam geheel ten goede van Babington en zijn familie.

Bron Horses.nl