Gemiddelde prijs op Limburgse Veulenveiling stijgt naar nieuw record

Aansluitend aan de exceptionele Dutch Sport Horse Sales kwamen gisteren op het Peelbergen Equestrian Centre 75 springveulens onder de hamer in de Limburgse Veulenveiling. De genetisch interessante Reflex by Nature (Cento x Catoki) vertrekt voor de topprijs van 42.000 euro naar Frankrijk en met een gemiddelde prijs van 10.800 euro heeft de veiling haar grote waarde weer bewezen. Het gros van de veulens uit het sterke fokgebied rondom Limburg is gisteren in buitenlandse handen gekomen.

Vorig jaar schakelde de Limburgse veulenveiling vanwege alle Corona-maatregelen over naar een online veulenveiling, en in 2019 was de gemiddelde prijs –met iets minder veulens dan woensdag tijdens de 20e editie- 500 euro lager. De laatste jaren stijgt het gemiddelde vrijwel ieder jaar en het is een mooi compliment dat deze lijn ook in 2021 weer volop opgepakt is.

Voor 42.000 euro naar Frankrijk

Als laatste veulen bracht de uit de Grand Prix-merrie Carrière (v. Catoki) gefokte Reflex by Nature de beste prijs op. Deze door Stan en Daan Creemers gefokte Cento-zoon vertrekt voor 42.000 euro naar Frankrijk. Ook voor genetisch interessante veulens als het merrieveulen Bon Bini Z (v. Balou de Reventon, 29.500 euro), de dochter van de Grand Prix-merrie Rosana du Park: Charlotte O Z (v. Conthargos, 25.500 euro) en de beloftevolle Rapollo (v. Colman, 26.000 euro) werden goede prijzen betaald. Eerstgenoemde twee vertrekken naar Amerika, Rapollo blijft in Nederland.

Twee veulens uit Farzack des Abbayes

Uit de eerste jaargang van Farzack des Abbayes deden de fokkers van Rouge Coco Bloom CD (20.500 euro) en Revolution (21.000 euro) hele goede zaken. De uit de internationale sport-merrie Wimphof’s Hinde gefokte Tangelo van de Zuuthoeve-zoon Talisman van de Wimphof Z oversteeg eveneens de grens van 20.000 euro. “Ik schat dat zeker 80 procent van de veulens aan buitenlandse klanten verkocht is en we hebben opnieuw een zeer hoog verkooppercentage behaald”, reageert Paul Hendrix. “Het blijkt keer op keer dat het een ijzersterk concept is om de veulens daags na de Dutch Sport Horse Sales te veilen.”

Buitenland grootste afzetmarkt

De doelstelling om te concurreren met de ‘grote’ commerciële veilingen heeft de Limburgse Veulenveiling niet, aangezien regionale afzetbevordering al twintig jaar de grootste stimulans is. “We hebben ons met deze veiling echt als doel gesteld om de fokkers vooruit te helpen en daarmee is het buitenland absoluut onze grootste afzetmarkt. De veulens zijn onder meer verkocht naar Amerika, Canada, Libanon, Italië, Frankrijk en Scandinavië. Het blijkt keer op keer dat internationale sportgenen echt gewaardeerd worden door de kopers en die waren binnen deze collectie ruimschoots voorhanden. Als organisatie zijn we er trots op dat we met zo’n groot aantal veulens opnieuw een hogere gemiddelde prijs dan voorheen hebben kunnen realiseren”, aldus Paul Hendrix.

Bron Persbericht