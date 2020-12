Glenfiddich VDL-zoon Malt met 42.000 euro duurste SLF Horse Auctions

Gisteravond liep de online veiling SLF Horse Auctions af. Vijftien twee- en driejarige springpaarden kwamen onder virtuele hamer. Daarnaast werden ook vijftien embryo's geveild. De driejarige Glenfiddich VDL-zoon Malt werd met 42.000 euro als duurste afgeslagen. Hij vertrekt naar Frankrijk. Kopers uit Amerika betaalden het meeste geld, 19.000 euro, voor het embryo van Dominator Z uit de Heartbreaker-dochter Urmina.

Prijstopper Malt komt uit de Chin Chin-dochter Arabel. De stam gaf al vele opvallende sportpaarden waaronder, Parabel (v. Ferrro) ISP 1.45mtr. met Remco Been. Maar ook goede dressuurpaarden als Vai Bruntinks Lichte Tour-paard Darabel (v. Westpoint)

Zirocco Blue VDL x Zürich

Voor 32.000 euro werd Maestro Blue F (Zirocco Blue VDL x Zürich) naar Frankrijk verkocht. De moeder van de driejarige schimmel, Darlin-F, bracht al twee internationale springpaarden. Grand Blue F (v. Zirocco Blue) die uitkwam op 1,40m-niveau met Sander Geerink alvorens hij verkocht werd naar Amerika. Tevens gaf ze Hamilton F (v. Numero Uno) die als veulen naar Amerika verkocht werd en daar zeer verdienstelijk presteert in de spring sport.

Dominator x Heartbreaker

Voor het duurste embryo werd 19.000 euro neergeteld. Het embryo is van Dominator Z uit de Heartbreaker-dochter Urmina. Urmina sprong zelf op 1,45m-niveau onder Jens Nijs. Ze bracht de twee 1,60m-paarden Calvino de Nyze Z (v. Calvaro Z) van Frank Schuttert en nu in Mexico, en Absie (v. Corland) die in Amerika actief was.

