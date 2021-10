Global Dressage Auction: Bied mee op internationale topcollectie

Exclusiviteit, kwaliteit en gezondheid, dat is waar het om draait in de veilingen van Global Dressage Auction. Vijftien topgetalenteerde dressuurveulens en twee exclusieve embryo’s vormen de collectie waarop dit weekend geboden kan worden. De veiling sluit op zondagavond 10 oktober.

Wie op zoek is naar topkwaliteit is bij Global Dressage Auction aan het juiste adres. Met veulens uit Nederland, België en Duitsland heeft Koos Poppelaars een internationale collectie weten te selecteren. “Wij zijn ontzettend trots op deze collectie. Als nieuwe veiling kun je nog niet leunen op jarenlange resultaten, de fokkers moeten in het initiatief geloven en ons de veulens gunnen.” En dat laatste lijkt goed gelukt.

Volle zus Don Schufro

Sir Finn is daar het goede voorbeeld van. Dit hengstveulen van Sir Donnerhall I ‘ticks all the boxes’, met veel allure en gemak showt hij zijn bewegingskwaliteiten. Daarnaast laat zijn pedigree ook niets tot de verbeelding over. Hij is een halfbroer van de goedgekeurde en Fuerst Romanov (v.Blue Hors First Choice) en gaat via grootmoeder Fiesta’s Girl direct terug op de Olympische Don Schufro!

Halfbroer WEG-paard

En ook de twee in België geselecteerde veulens voldoen aan de maatstaven. Het hengstveulen Rivall is een zoon van So Perfect, waarvan de verwachtingen hooggespannen zijn. Zijn moeder is het ZZ-Zwaar-paard Cinderella (v.Gribaldi) en bracht al het internationale Grand Prix-paard Indoctro v/d Steenblok (v.Rubin Royal), die jarenlang een vaste waarde was voor het Belgische team en deelnam aan EK’s en de World Equestrian Games met Fanny Verliefden.

Bij de zeer goed bewegende Fynch Hatton-dochter Raspoetin-K van Kattenheye ontbreekt het niet aan WK-genen. Zo komt zij uit de volle zus van Dorian Grey de Hus (v.Don Juan de Hus) die als vijfjarige vijfde werd op het WK Jonge Dressuurpaarden. Grootmoeder Poetin Z CL 1 (v.Sandro Hit) is een kloon van Poetin, die als zesjarige wereldkampioen werd.

Van Totilas tot Le Formidable

“Dit is slechts een gedeelte van de collectie, ook de andere veulens zijn zeer interessant en de moeite waard om te bekijken”, aldus Koos Poppelaars. Zo maken nakomelingen van D’Avie, Totilas, For Romance, Dynamic Dream, Vitalis, Bordeaux, Ferro, Ibiza, Borsalino, Le Formidable en Blue Hors Zack deel uit van de collectie.

Twee embryo’s

“Naast de vijftien veulens bieden wij ook twee embryo’s aan, een van GLOCK’s Total US en een merrie van Sezuan.” Voor de dressuurliefhebber het neusje van de zalm. Waarbij het embryo van de Olympische GLOCK’s Total US uit de directe moederlijn komt van de Olympische Brother de Jeu en vele andere Grand Prix-paarden. Het embryo van Sezuan heeft als moeder de merrie Rumira, zij is een dochter van de Grand Prix-hengst Rohdiamant en de volle zus van Rubin Royal, GLOCK’s Romanov en Rubin Action. Bieden is mogelijk vanaf donderdag 7 oktober, de veiling sluit zondagavond 10 oktober vanaf 20.00 uur.

Bron Persbericht Global Dressage Auction