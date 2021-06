Global Dressage Auction: Exclusieve collectie, beste moederlijnen en potentie voor topsport

Bijna is het zover, vandaag vanaf 12.00 uur kun je meebieden op de topveulens van Global Dressage Auction. De lat ligt hoog, met een exclusieve collectie die geselecteerd is op kwaliteit, beweging en afstamming.

“Ieder veulen heeft topsport door zijn of haar aderen stromen en de hengstveulens zijn zeer interessant voor de hengstenopfok”, legt Koos Poppelaars uit. Hij is verantwoordelijk voor de selectie van deze kwaliteitsvolle veiling.

Totaalplaatje

“In deze veiling vind je alleen veulens die voldoen aan het gehele plaatje. Ze kunnen stuk voor stuk zeer goed bewegen, hebben een correct exterieur en zijn ook nog eens interessant gefokt. Je vindt bij Global Dressage Auction echt een beter dressuurveulen. Aan ons de taak om de juiste mensen te bereiken zodat de veulens op de juiste plaats terechtkomen. Want uiteindelijk is dat van doorslaggevend belang.”

Wereldprimeur

Naast de tien dressuurveulens heeft de veiling ook een wereldprimeur te pakken. Zo worden er voor het eerst twee gesexte diepvriesembryo’s geveild die ook naar Amerika geëxporteerd mogen worden. “De embryo’s kunnen we wel de spreekwoordelijke kers op de taart noemen. Beide zijn van het grote talent Blue Hors Zackerey uit de volle zus van GLOCK’s Johnson TN.” Een van de embryo’s is een merrie en de andere is een hengst.

Beste moederlijnen

De collectie bestaat uit nakomelingen van GLOCK’s Toto Jr., Escolar, Bordeaux, Jameson RS2, Le Formidable, Bonds, Hermès, Imposantos, For Romance en Dream Boy. GLOCK’s Toto Jr.-zoon Ramses Shaffy heeft als moeder het Lichte Tour-paard Euzette (v.Tuschinski), Renomee de Baian (v.Bordeaux) komt, zoals de naam al vermoed, uit de directe moederlijn van Parzival, Fleau de Baian en Governor, Raveena van de Keihill (v.Jameson RS2) heeft als moeder de halfzus van Vivaldi en Le Formidable-zoon Richmond van Seldsum LN komt uit de moederlijn van de Grand Prix-paarden Sisther de Jeu, Thriller en Brother de Jeu.

Directe moederlijn Jazz

Maar daar blijft het niet bij. Romance D (v.For Romance) komt uit de directe moederlijn van niemand minder dan Jazz, Beau Beau M van Bonds is een halfbroer van een Lichte Tour-paard en voert het bloed van Sandro Hit, Rubenstein I en Furioso II, de elegante Hermès-dochter Rinette Zelma heeft als moeder de volle zus van de Oldenburgse goedgekeurde hengst Zakuro (v.Blue Hors Zack), de dochter van Imposantos komt uit de volle zus van het Grand Prix-paard Franziskus (v.Fidertanz) en Dream Boy-zoon Roulette Ely T komt uit een zeer sportrijke moederlijn met meerdere Grand Prix-paarden en de KWPN-goedgekeurde hengst Grand Galaxy Win T.

Meebieden

Ben je op zoek naar een beter dressuurveulen, bekijk dan de collectie. Vanaf morgen 12 uur tot en met dinsdagavond kun je meebieden en jezelf verzekeren van deze parels! “Uiteraard zijn ook alle veulens veterinair gekeurd en in orde. Iedereen kan met een gerust hart meebieden, deze veulens stellen niemand teleur!”, besluit Koos Poppelaars.