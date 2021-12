Glock’s London-dochter Londina PS met 1.950.000 euro prijstopper P.S.I. Auktion

Dit maal was het een springpaard die het meeste geld opbracht op de prestigieuze P.S.I. Auktion van Paul Schockemöhle en Ullrich Kasselmann. De zevenjarige merrie Londina PS (Glock's London x Chacco-Blue) kwam in handen van Zwitserse klanten die er 1.950.000 euro voor neertelden. De Fürstenball x Sir Donnerhall I-zoon Fürst Bayram was met 1.700.000 euro het duurste dressuurpaard.

De belangstelling voor de Oldenburgse merrie Londina was groot. De zevenjarige dochter van Gerco Schröders Olympiadepaard Glock’s London komt uit de direct merriestam van het 1,60m-paard Toulago van Adrienne Sternlicht. De merrie heeft al wat internationale wedstrijden gelopen onder Clarissa Crotta, onder meer de finale op het WK voor jonge springpaarden dit jaar. Ze werd na een spannend biedduel afgeslagen voor 1.950.000 euro en vind haar nieuwe stal in Zwitserland.

Fürstenball-zoon duurste dressuurpaard

De vijfjarige Fürst Bayram verliet het P.S.I. Auktion als het duurste dressuurpaard. De zoon van Fürstenball, die Oldenburgs kampioen werd, is voor 1.700.000 euro aangeschaft door klanten uit Beieren. De ruin is een volle broer van de in Oldenburg en Zweden goedgekeurde Don Furitello.

Zoon van Henkie voor ruim een ton

Op Facebook maakte Adelinde Cornelissen bekend dat de vijfjarige Heineken, de zoon van ‘haar’ Henkie uit een moeder van Sir Donnerhall I voor 106.000 euro was afgeslagen. Heineken is een halfbroer van Sezuan’s Donnerhall die bij meerdere stamboeken is goedgekeurd.

Springpaarden het duurst

De totale opbrengst bedroeg 19.538,00 euro. Gemiddeld moest 426.680 euro worden geïnvesteerd voor een van de springtalenten, en kopers investeerden gemiddeld 369.625 euro voor een paard uit de dressuurcollectie. Biedingen konden in de zaal of per telefoon worden gedaan, de internationale clientèle kwam onder meer uit Duitsland, Italië, Zweden, Frankrijk, Spanje, Korea, Marokko, Mexico en de VS.

Bron PSI Auktion