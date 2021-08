Grandioze bewegers en afstammingen voor de toekomst

Maandag 23 augustus loopt de dressuurveiling af. Dinsdag 24 augustus verwisselen de springveulens van eigenaar tijdens de online veiling van Veulenveiling Borculo. Het bieden is dit weekend begonnen.

Uitzonderlijke bewegers en goede modellen

De dressuurcollectie kent vele hoogtepunten. Zowel hengst- als merrieveulens die op een zeer aansprekende manier bewegen, voorzien van een correct en goed model. Die kwaliteiten hebben ze niet van een vreemde, op de video’s vallen niet alleen de veulens op maar ook zeker hun moeders.

Nol Gerritsen: ‘’Vorig jaar viel onze collectie al op en hadden we een super hoog gemiddelde van meer dan 15.000 euro voor de dressuurveulens. Ik durf wel te zeggen dat we nu in de breedte een nog betere collectie hebben dan vorig jaar.

Sport it is

Catousha Key SR Z is een dochter van Catoki uit de Roosakker-fokkerij, al jaren is deze fokkerij geliefd onder kenners van springpaarden. Laatstgenoemde gaan ook vallen voor Tarcotique KCX Z (v. Taloubet Z), dit hengstveulen komt uit de fantastische moederlijn van Querly Chin. Wie Marc Houtzager in de gaten houdt ziet dat hij goede zakendoet met de KWPN-gekeurde Kincsem. Red Rum, te koop in de veiling, is een volle broer van dit toekomsttalent. Regal Touch is een zoon van de topfokkende hengst Untouched uit een sportrijke moederlijn en heeft als grootvader For Pleasure. Wie gek is van For Pleasure kan ook geluk hebben in de veiling, een van de laatste ‘volle’ For Pleasure’s is te koop, Festival VZ is de naam.

Onafhankelijke selectie

Veulenveiling Borculo heeft een onafhankelijke selectiecommissie onderweg om de beste veulens te selecteren. Dat is één van de krachten van het ijzersterke selectiebeleid. Er worden geen concessies gedaan omdat er een bepaald (commercieel) belang is bij een veulen. Dat is fijn om te weten, want daarmee kun jij ervan uitgaan dat we de beste veulens voor jou hebben geselecteerd!

Persoonlijk advies over de veulens

Heb je de collectie gezien en zou je graag een van de veulens thuis willen bekijken? Of ben je niet in de gelegenheid om de veulens te gaan kijken maar wil je wel graag persoonlijk advies? Neem dan direct contact op met de organisatie.

Bekijk hier de collectie.