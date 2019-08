Harrison met 29.000 euro duurste veulen op Holsteiner Elite veulenveiling

67 Holsteinse veulens kwamen gisteren in Elmshorn onder hamer in de Holsteiner Elite veulenveiling. Het duurste veulen was Harrison (Halifax vh Kluizebos x Connor), hij werd voor 29.000 euro naar Zweden verkocht. De veulens brachten in totaal 580.500 euro op, wat een gemiddelde prijs van 8.664,18 euro betekende.

Harrison, het duurste veulen van de veiling komt uit de fokkerij van Matthias Wree. Vader is het internationale springpaard van Lorenzo de Luca Halifax vh Kluizebos en moeder Greenwich is een dochter van Intschuschuna (v. Cascavell) die zelf internationaal sprong en ook de moeder is van Lacrimoso HDC. Voor 29.000 euro vond het hengstveulen een nieuwe stal in Zweden.

Het op een na duurste veulen was Diamant Gloss (Diamant de Semilly x Cash and Carry). Het merrieveulen blijft voor 25.500 euro in Duitsland. Moeder Tennessee I is een zus van de goedgekeurde hengst Contino (v. Cash and Carry) die onder Johannes Ehning op 1,50m-niveau springt. Diamant Gloss was meteen het duurste merrieveulen van de veiling.

Het duurste dressuurveulen was het hengstveulen Quick Solution (Quantensprung x Don Primero). Hij werd voor 16.000 euro afgeslagen. Uit de Oldenburgse merrielijn komen veel goedgekeurde hengsten zoals de springhengsten Carthino Z en Chaqui Z.

Klik hier voor de veilingprijzen.

Bron Holsteiner Verband/Horses.nl