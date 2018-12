Harthago van het Bellehof met 54.000 euro veilingtopper deel 2 ET-Auction

Donderdag liep het eerste deel van de online ET Auction af met Pepper vd Bucxtale (Chaman x Boris vh Kluizebos) als veilingtopper. De zoon van Chaman bracht 30.000 euro op. Het tweede deel van de veiling eindigde gisteravond. Nu was het de Ugano Sitte-zoon Harthago van het Bellehof die het duurste was. De vijfjarige schimmel kreeg voor 54.000 euro een nieuwe eigenaar.

Veilingtopper Harthago van het Bellehof heeft al wat mooie resultaten achter zijn naam staan. Als driejarige werd hij derde op de Belgian Youngster Trials. Het afgelopen jaar plaatste hij zich via de negende plek op de Belgische kampioenschappen voor het WK in Lanaken. De vijfjarige ruin werd hierin zeventiende door vier strafpunten in de barrage. Moeder Finesse van de Begijnakker is een halfzusje van Janne Friederike Meyer’s 1,60m-paard Goja 27 (v. Wandor vd Mispelaere).

Ovita vd Bisschop ook boven 50.000 euro

Ovita van den Bisschop werd afgeslagen voor 52.000 euro. De vierjarige merrie is van Marius Claudius en een kleindochter van Usha van ’t Roosakker die onder meer het Grand Prix-paard Cella (v. Cento) bracht. Ook moeder Evita bracht al enkele internationale springpaarden zoals Hansueli Sprungers Isaac van den Bisschop (v. Clavaro Z).

Uit lijntje Dejavu

30.000 euro werd betaald voor de driejarige zoon van Chaman, Pepper van de Bucxtale. Hij komt uit de merriestam van onder andere Dejavu (v. Heartbreaker), het Olympiadepaard van Bassam Hassan en eerder gereden door Gert Jan Bruggink.

Nog zes paarden werden geveild voor bedragen tussen de 20.000 en 30.000 euro. Voor veertien paarden werden bedragen neergeteld tussen de tien en twintig duizend euro.

Bron Horses.nl