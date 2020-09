Heartbreaker-zoon met 54.000 euro duurste veulen van Horseman Elite Auction

Afgelopen zaterdag vond de Horseman Elite Auction plaats. Hierin kwamen in totaal 21 lots aanbod. De prijstopper van de avond was de Heartbreaker-zoon High Level di Villagana Z (mv. Diamant de Semilly). Er werd maar liefst 54.000 euro neergeteld voor dit hengstveulen.

High Level di Villagana Z komt uit een zeer goede lijn. Moeder Hiamant van ’t Roosakker bracht ondermeer Kershwin van ’t Roosakker (v.Echo van ’t Spieveld), wereldkampioen bij de jonge paarden. Ook VDL Groep Elegant Hero Z (v.Echo van ’t Spieveld) die op 1.45m niveau acteert en de goedgekeurde zesjarige hengst Ganesh Hero Z (v.Gemini CL XX).

Chacco-Blue x Emerald veulen

Het op één na duurste veulen werd Colorado DV Z (v.Chacco-Blue x Emerald. Er werd 46.000 euro neergeteld voor dit hengstveulen en kwam in Amerikaanse handen. Het toppaard Kriskras DV (v.Cooper vd Heffinck) komt uit deze lijn.

Er stond ook nog een 3 in 1 pakket op het programma. De achtjarige fokmerrie Matonge d’Or (v.Diamant de Semilly) is drachtig van Cornet Obolensky en heeft een veulen van Oak Grove’s Heartthrob aan de voet lopen genaamd U. Een Belgische bieder kreeg het “pakket” voor 30.000 euro in handen.

Bron: Horses.nl