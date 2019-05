Hengstveulen Clarimo duurste op Holsteiner veulenveiling in Hamburg

Negen Holsteinse veulens werden gisteren geveild tijdens de Duitse spring- en dressuurderby in Hamburg. De prijstopper Chance to win (Clarimo x Catoki) verwisselde voor 23.000 euro van eigenaar. De overige veulens werden allemaal voor 11.000 of meer verkocht, wat de gemiddelde prijs op 14.611 euro bracht.

Het mooie schimmel hengstveulen Chance to win van vader Clarimo komt uit een bekende merrielijn. Zijn grootmoeder Zera (Cero I x Calato) won onder Pato Muente de Hamburger Derby in 2017. Zera komt uit de bekende fokkerij van Harm Thormählen, die overigens ook vader Cero heeft gefokt. Moeder Kleine Zera (v. Calato) is ook de moeder van Whitakers Ornellaia (v. For Pleasure), grootmoeder is de bekende Grand Prix-merrie Fein Cera (onder andere brons op de Wereldruiterspelen in Jerez) en overgrootmoeder Cera sprong onder Harm Thormählen zelf op het hoogste niveau en won verschillende Grote Prijzen.

Twee keer Casall

Twee veulens werden voor 16.000 euro afgeslagen, beiden van topvererver Casall. De eerste is Championesse (Casall x Contender). Haar moeder is de volle zus van de onlangs overleden Grand Prix-merrie Chiara, die onder Ludger Beerbaum tientallen proeven heeft gewonnen op het hoogste niveau. De andere is Collins (Casall x Loran). Zijn grootmoeder bracht Rosalia la Silla (Cassini I x Contender), die onder Alberto Michan vijfde werd op de Olympische Spelen in Londen.

Bron Holsteiner Verband