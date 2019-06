Hengstveulen van Fürst Toto met 37.000 euro duurste van PS Online Foal Auction

Het hengstveulen For the Best (Fürst Toto x Sir Donnerhall) was de prijstopper van de door Paul Schockemöhle en Andreas Helgstrand georganiseerde PS Online Foal Auction. Zestien veulens werden aangeboden, waarvan tien dressuurveulens. Gisteravond liep de online veiling af en het laatste bod op For the Best was 37.000 euro en hij vertrekt naar Australië.

Bernd Lampe fokte de prijstopper For the Best. De zoon van de vierjarige Fürst Toto komt uit de merrie Kadence (Sir Donnerhall x Depardieu). Uit de merrielijn komen verschillende goedgekeurde hengsten en sportpaarden. Bij 37.000 euro viel de virtuele hamer en het hengstveulen krijgt een nieuwe stal in Australië.

Uit lijn Blue Hors Farrell

Dante’s Junior leverde het op een na duurste veulen. Het hengstveulen Dantino, uit de Fürstenball-dochter Fergie Rose, vond voor 19.000 euro een nieuwe eigenaar in Duitsland. Fergie Rose is de volle zus van Blue Hors Farrell die in Hannover en in Denemarken is goedgekeurd.

Het bloed van Fürstenball zit ook in de nummer drie van de veiling, hij is de vader van Fürsten Love uit een moeder van Sir Donnerhall. Het hengstveulen werd voor 18.000 euro geveild en blijft in Duitsland.

Presley Boy levert duurste springveulen

Het duurste springveulen was het merrieveulen Presley Blue (Presley Boy x Chacco Blue). Een Spaanse koper betaalde 16.500 euro voor haar. De grootmoeder van het merrieveulen is Converta (v. Conthargos) die 1,40m sprong onder de Belgische Maxime Harmegnies. Uit de merrielijn komt ook onder meer Celsius (v. Carthago) die onder Jaime Azcarraga uit Mexico op 1,60m hoogte sprong.

Bron PS Online Foal Auction