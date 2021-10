Hongarije koopt in op BWP Online Foal Auction

De BWP Online Foal Auction was opgesplitst in twee delen, deel één liep af op 5 oktober en een dag later sloot het tweede deel. De veulens gingen voor realistische prijzen weg. Een Hongaarse koper kocht de twee veilingtoppers van deel één voor 8.000 euro. De veilingtopper van deel twee, Vanitas van Horst (Conthargos x D'Ukase), ging voor 12.000 van de hand en ook dit veulen vertrekt naar Hongarije.

In het eerste deel van de veiling kocht een Hongaar zeven veulens waaronder de twee prijstoppers. Voor Vesper van het Strateneinde (Emerald van ’t Ruytershof x Ogano Sitte) en Vasco van den Bisschop (El Barone 111 Z x Chin CHin) betaalde de koper 8.000 euro. Vasco komt uit de halfzus van Remco Beens Holland van den Bisschop (v. Heartbreaker) die recent nog de GP van Bonheiden won.

Uit halfzus van 1.60m-paard Dynamo

In deel twee van de veiling werd het hoogste bod gedaan op Vanitas van Horst, een Eliteveulen uit de halfzus van Dynamo (v. Skippy II) die in Amerika onder Meagen Nutz en Christine Mc Crea op 1,60m-niveau sprong en nu onder de U25 amazone Claire Schreder gaat. Ook dit veulen vindt een nieuwe stal in Hongarije.

Victor vd Bischop naar Nederland

Voor Valentis van Daknam (Nixon van ’t Meulenhof x Heartbreaker) werd 11.000 euro neergeteld. De Hongaarse koper wist tevens het kampioenveulen 2021 aan te kopen. Volle Maan vd Guldennagel (Rocco vd Bisschop x Casino Grande) vertrekt bijgevolg ook naar Hongarije en dit voor 10.000 euro. 9.000 euro bracht Victor vd Bisschop (Eldorado vd Zeshoek x Heartbreaker) en het hengstveulen werd door een Nederlandse koper aangeschaft.

Bron BWP Auction