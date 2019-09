Hoogste bod voor Nationaal Veulenkampioen Oristo in veulenveiling Dwingeloo

Gisteravond vond de veulenveiling in Dwingeloo plaats en daarin verwisselde de High Five U.S. x Vivaldi hengst Oristo voor 14.000 euro van hand en was daarmee de veilingtopper. Het door Appie Dijkstra uit Opende gefokte hengstveulen werd aan kop gezet in de finale van de Nationale veulenkeuring dit jaar en was in Dwingeloo de veilingtopper.