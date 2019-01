Horseman Online Auction met gemiddelde van ruim 15.000 euro

De Horseman Online Auction startte tijdens Jumping Mechelen en liep gisteravond af. Zes embryo's en vijf jonge springpaarden kwamen onder de virtuele hamer. Volgens de organisatoren verliep de veiling van de embryo's wat stroef met als duurste (14.500 euro) een embryo van 1,60m-paard Bellissimo Z en Taloubet Z. Bij de jonge springpaarden viel bij 39.000 euro de hamer voor Oak's Grove AH 1, maar de eigenaar kocht hem zelf terug.

Voor het embryo van tienjarige dochter van Bamako de Muze Bellissimo Z en het Christian Ahlmann’s topper Taloubet Z werd het meeste geld betaald. Het werd afgeslagen voor 14.500 euro. Moeder Bellissimo Z springt op het hoogste niveau onder Patrick Spits en bij de jeugd met Thibeau Spits.

Untouchable x Chacco Blue

Het tweede geld was voor het embryo uit de Chacco Blue-dochter Chaccy Anne en Untouchable. Deze werd voor 13.000 euro verkocht. Chaccy Anne loopt zelf internationaal en is een zus van de 1,60m-paarden Cannavaro 17 (v. Berlin) en Bobby Brown 40 (v. Balou du Rouet).

Goedgekeurd in Hannover

Bij de jonge springpaarden was de in Hannover goedgekeurde hengst Oak’s Grove AH 1 de blikvanger. Het laatste bod voor de driejarige zoon van Heartbreaker was 39.000 euro. Maar de eigenaar kocht hem terug omdat hij de tweede fase van de BWP-hengstenkeuring gaat.

Freesia de Kreisker

Nu werd Freesia de Kreisker het duurste paard. De vierjarige dochter van Nabab de Reve vertrekt voor 11.000 euro naar Italië. Moeder Sunlight de Kreisker is een halfzusje van de Grand Prix-paarden Nifrane (v. Carnute) en Newton de Kreisker (v. Diamant de Semilly).

Klik hier voor de veilingselectie.

Bron Horseman.be