HorseSales.Auction veilt een Cumano uit Valentina van ’t Heike

De HorseSales.Auction pakt met de laatste collectie van het jaar sterk uit. Naast vierentwintig veulens is er dit keer tevens plek voor twaalf embryo’s. Met onder meer vijf Chacco Blue’s springt de kwaliteit al van het scherm. Waarbij het embryo van Cumano uit de Grand Prix merrie Valentina van 't Heike een heus collectors item is.

“Geen volle broer of zus. Maar een echte Cumano uit niemand minder dan Valentina van ’t Heike”, blikt Chris de Heer vooruit. Hij is uiteraard verguld met dit embryo die voor aanvang van de veiling op 8 oktober de tongen al los maakt. “Dit is de reden waarom embryo veilingen bestaansrecht hebben. Wie iets echt exclusiefs wil aanschaffen kan alleen op deze manier aan zijn trekken komen.”

Embryo’s Chacco-Blue

Ook de overige elf doen qua verwachtingswaarde niet voor elkaar onder. Chacco-Blue is onder meer gecombineerd met de volle zus van Olympisch Kampioen Big Star, met de Grand Prix merrie Funky Music en met de moeder van de Zangersheide hengst Kazan Z. Andere aansprekende combinaties zijn die van Eldorado van de Zeshoek uit 1m60 merrie VDL Groep Tattoo en een rechtstreekse Heartbreaker uit de volle zus van Emerald.

Merrieveulens

Bij de veulens valt het hoge percentage merrieveulens op. Maar liefst tien uit internationaal bewezen stammen komen onder de virtuele hamer. En toekomstige stammoeders kunnen zomaar eens een Tangelo van de Zuuthoeve uit de halfzus van Zangersheide talent Dourkan Hero Z zijn. Of een rechtstreekse Toulon die via Grand Prix hengst Arko III teruggaat op de 1m50 geklasseerde Darcotique van het Meulenhof.

Hengstveulens

Geheel in lijn met twee eerdere edities vallen de hengstveulens op met sportieve modellen en aansprekende papieren. Comme il Faut komt ijzersterk voor de dag met twee atletische zonen uit top moeders. En ook Cornet Obolensky en Emerald zijn met drie en twee nazaten meervoudig vertegenwoordigd.

Meekijken, meebieden en mee investeren is mogelijk van 8 tot en met 11 oktober op www.horsesales.auction.

Bron Persbericht