Ierland omarmt Flanders Embryo Auction, duurste 40.000 euro

De eerste embryoveiling van Flanders Foal Auction in Dublin heeft een nieuw record gebroken met een gemiddelde prijs van 20.000 euro. Van de twintig nog ongeboren springveulens uit excellente merriestammen werden er vrijdagavond 9 augustus negentien verkocht. Ierse investeerders lieten hun kans niet liggen en kochten er negen in de sfeervolle zaal van het luxueuze InterContinental Hotel, op de hoek van Dublin Horse Show.

Na drie embryoveilingen in Sharjah (UAE) en één in Ocala (USA) trok het veilingteam van Luk Van Puymbroek en Gerald Lenaerts dit weekend naar Ierland. Met de nieuwe regel dat sportpaarden in Ierland geboren moeten worden om te mogen deelnemen aan de populaire finales voor jonge paarden in Dublin, werd het idee geboren om embryo’s in Ierland te gaan veilen. Ronan Rothwell van de Boleybawn Horse Farm ondersteunde het initiatief en zag hoe zijn landgenoten de embryoveiling direct omarmden.

Chacco Blue’s hot

Met een paar honderd man in de zaal en bijzaal, talrijke online bieders vanuit de hele wereld en diverse telefonische biedingen liepen de prijzen van de eerste embyro’s al direct op tot 20.000 euro en meer. Net als vorige week op de veulenveiling in Beervelde, waren de Chacco Blue’s de smaakmakers. Om de duurste van 40.000 euro ontstond ter plekke een spannend Iers biedduel: Chacco Blue uit Hiamant van ’t Roosakker (Diamant de Semilly x Darco), nauw verwant aan talrijke 1.60m Grand Prix springpaarden. De Chacco Blue x Bamako de Muze uit de lijn van Vigo d’Arsouilles kwam uit op 20.000 euro, de Chacco Blue x Vigo d’Arsouilles uit de halfzus van Glock’s London gaat voor 34.000 euro naar de Old Lodge Stud van Prince Torki, en de Chacco Blue x Elvis ter Putte, kleinkind van de 1.60m Grand Prix merrie Candy van Pieter de Vos, kwam uit op 25.000 euro.

Een Nederlander had zijn oog al twee weken op de Chacco Blue’s laten vallen, maar voegde uiteindelijk de interessant gefokte Cumano uit de volle zus van de olympische springmerrie Valentina van ’t Heike aan zijn stal toe voor 24.000 euro. In Beervelde werd uit dezelfde moeder een Chacco Blue-veulen geveild voor 64.000 euro naar Frankrijk. Ook deze vrijdagavond sloegen Franse investeerders via online biedingen hun slag: Twee Emeralds voor 18.000 en 19.000 euro en een Tobago voor 18.000 euro.

Darragh Kenny

Luk Van Puymbroeck en Gerald Lenaerts waren na afloop van de veiling zeer content met de resultaten. “Weet je wat nog de meeste voldoening geeft? Dat we alle embryo’s op één na verkocht hebben! En voor realistische prijzen. Het was geweldig. De locatie, het hele pakket van telefonisch, online en ter plekke kunnen bieden. Er was zelfs interesse van Ierse springruiters. Darragh Kenny kocht hier de Balou du Reventon uit de Grand Prix merrie Coronada voor 20.000 euro. Hij is zelf ruiter van Balou. Mooi ook om te zien dat geïnteresseerden die de veulens vorige week te duur vonden gaan, nu alsnog konden kopen”, vertellen ze. “We zijn ook verheugd dat een groot deel naar Ierland gaat. Ierland is misschien wel het beste land om paarden op te leiden voor een internationale carrière. Het zijn echte paardenmensen, daar kun je een jong paard wel uit handen geven. We gaan ongetwijfeld van deze embryo’s horen in de toekomst.”

High class embryo’s

Ook Ronan Rothwell kon zich geen betere start van de embryoveiling wensen. “Ierse mensen zijn sceptischer dan wie dan ook. Over of de embryo’s wel verkocht zijn of niet, maar we hebben het hier allemaal kunnen zien dat er enorm veel interesse was. Ik ben echt verheugd dat negen van deze ‘high class’ embryo’s in Ierland geboren gaan worden. Als oprichter en organisator van de Irish Breeders Classic, een 50.000 euro competitie voor vijf- en zesjarige springpaarden met de finales op 1 september, hoop ik dat ik ze in de toekomst terugzie op deze wedstrijden. Verder wil ik het team van Flanders Foal Auction bedanken voor de prettige samenwerking. Ze zijn zeer professioneel in alles.”

Bron: Persbericht