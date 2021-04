Interessante collectie dressuur- en springpaarden op KWPN online veiling

Opnieuw heeft het KWPN een interessante collectie driejarige dressuur- en springpaarden voor u samengesteld. Nieuw dit jaar is dat ook enkele vierjarigen deel uit maken van de collectie. Bent u op zoek naar een talentvol sportpaard of uitbreiding van uw fokkerij? Bekijk dan de collectie!

Tien dressuurpaarden en tien springpaarden gaan op maandag 26 april vanaf 20.00uur onder de digitale hamer. De collectie staat inmiddels online en bieden is mogelijk vanaf vrijdag 23 april. Deze spring- en dressuurpaarden zijn bekeken door een KWPN-inspecteur en hebben allen een volledige sportkeuring ondergaan. Dat wil zeggen dat zij zowel klinisch als röntgenologisch, inclusief hals en rug zijn gekeurd.

Grand Prix-invloeden

In de collectie bevinden zich drie- en vierjarige paarden van zowel jonge als bewezen vaderdieren. Bij de dressuurhengsten zien we nakomelingen van topverervers Johnson, Jazz, Vivaldi en wereldkampioen Glamourdale. De succescombinatie Jazz x Flemmingh gaf onder andere de preferente hengst Johnson. Ook Nudine-Star beschikt over deze bloedvoering. De moederlijn van de Jazz-dochter Nudine-Star bracht in combinatie met Glamourdale de in Westfalen gekeurde hengst G-Star. De grootmoeder staat aan de basis van meerdere Lichte Tour-dressuurpaarden.

In de pedigree van de vosmerrie Mocca zijn Vivaldi en Don Schufro gecombineerd met de moederlijn van de Grand Prix-hengst Johnson. De grootmoeder bracht meerdere Lichte Tour- en ZZ-Zwaar paarden.

Daarnaast is In Style nakomeling Novice Vita een halfbroer van het Grand-Prix paard Gaudi Vita van Joyce Heuitink en van de Intermédiaire II-geklasseerde Bibi Vita.

Eerste jaargang

Maar ook de springcollectie mag er wezen. Grand Prix in overvloed bij de merrie Mecx. Zij heeft als vader de ervaren 1.60m-hengst Elvis ter Putte en de vererver pur sang én 1.60m-hengst Eldorado van de Zeshoek als moedersvader. Grootmoeder Ivy leverde al twee internationale 1.40m-paarden. 1.60m- paarden Orvieto en Sundance, beide van Burggraaf, zijn nauwverwant aan deze stam.

Elite-merrie Mery Sijgje slaagde eerder dit jaar voor de EPTM-test met meerdere achten. Ze komt uit de eerste jaargang van Inaico VDL, die onlangs de overstap maakte naar de stallen van topruiter Jur Vrieling. Deze volle broer van het Grand Prix-springpaard Hello M’Lady timmert in zowel sport als fokkerij aan de weg.

Internationaal

Het merendeel van de springpaarden uit de veilingcollectie komen uit een moederlijn met veel sportresultaten in de pedigree. Zo is de grootmoeder van de opvallend springende Twister de la Pomme-zoon Nappy Dappy, de halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Havel (v.Cocktail). Ook enkele 1.30m- en 1.35m-paarden komen uit deze lijn.

De Herald III-dochter Miola VHS is gefokt uit een volle zus van de op 1.60m-niveau presterende KWPN-goedgekeurde hengst Zélote VDL en bracht de moeder van de Emerald-dochter Mikado Mistral HVR al een internationaal 1.35m- springpaard. Deze H.V.R. Halfweg’s Hope (v. Numero Uno) eindigde in 2018 als vijftiende in de WK Finale voor zesjarigen in Lanaken.

Bent u op zoek naar een toekomstig sportpaard of potentiele kandidaat voor de fokkerij? Grijp dan nu uw kans en bied mee. Registeren als bieder is eenvoudig en gratis. De gehele collectie is te bekijken op www.kwpn.auction.

Bron Persbericht