Internationaal koperspubliek tijdens April Deals 

Gisterenavond was alweer een topavond voor HorseDeals, want de April Deals kwamen succesvol ten einde met een topprijs van maar liefst 65.000 Euro voor de fokmerrie Carthana di Magico (Carthago x Lys de Darmen).Carthana is de volle zus van Carthina Z die de moeder is van Emerald van't Ruytershof, Diamanthina van't Ruytershof en Nixon van't Meulenhof!

Deze schimmelmerrie was zo de veilingtopper van de avond. Carthana di Magico zal verhuizen naar Duitsland.

Pools kopers

Een koper uit Polen kocht zowel fokmerrie Kallgirl de la Pomme ( Nabab de Rêve x For Pleasure) aan voor € 55.000 maar ook Destinee de la Roque ( Quidam de Revel x Kannan) voor € 48.000! Deze twee exclusieve fokmerrie’s zijn ongetwijfeld een zeer waardevolle investering voor de fokkerij.

Kallgirl is een rechtstreekse dochter van Cordula de Laubry. In haar moederlijn zien we niet minder dan 14 grand prix springpaarden van 1.40m – 1.60m level. Destinee is een rechtstreekse dochter van Babbe van’t Roosakker (1.60m level). Ze is ook de halfzus van verschillende 1.60m paarden.

Fokmerrie Faletta SHR (Quaprice Bois Margot x Capitol I)zal eveneens verhuizen naar Polen en Eladina PP (Quidam de revel x Grannus) gaat naar Hongarije.

Rietjes in trek

Het grote deel van de collectie bestond uit rietjes. De meeste blijven in Nederland en de buurlanden, maar er waren ook kopers uit Spanje, Oostenrijk en Zwitserland.

Het team van HorseDeals is dankbaar voor het vertrouwen van alle fokkers die meegeboden hebben en wenst haar klanten alle succes in de fokkerij. We kijken alvast vol goede moed uit naar de volgende online veiling tijdens de May Deals van 23-30 mei.