Irréelle de Talma met 52.000 euro prijstopper op Talma Auction

Op de eerste editie van de Talma Auction werd Irréelle de Talma (By Cera d'Ick x Quaprice) als duurste afgeslagen. De driejarige merrie vertrok voor 52.000 euro naar een Belgisch syndicaat. 24 paarden uit de fokkerij van de Franse stoeterij Haras de Talma kwamen maandagavond onder de hamer.

Prijstopper Irréelle de Talma is de halfzus van de hengst Baikal de Talma die op 1.60m niveau actief is en uit de stam van Itot du Château voortkomt.

Twee kinderen van Cocaine de Talma

Een tweede Frans-Belgisch partnerschap werd ook gevormd rond Insolente de Talma (Mylord Carthago x Baloubet du Rouet) die verkocht werd voor 42.000 euro, terwijl het andere product van de internationale Cocaine de Talma, Insolent de Talma (v. Thunder vd Zuuthoeve) naar Spanje vertrekt voor 29.000 euro.

Veulens

Het merrieveulen Lambada de Talma (Baloubet du Rouet x Fashion de Talma v. Quidam de Revel) is naar Haras de Pléville verkocht voor 15.000 euro. Het veulen komt uit de directe lijn van uit Rahotep, Karla en Jadis de Toscane. De twee veulens Look de Talma (Tangelo vd Zuuthoeve uit de 1,40m-merrie Nice Look van ’t Asschaut v. Thunder vd Zuuthoeve) en Lullaby de Talma (Canturano x Kashmir van’t Schuttershof uit de stam van Quely Chin) werden verkocht aan een sponsor van Marlon Zanotelli.

Bron Talma Auction