Jeanine Nieuwenhuis’ Charming Lady onder de hamer bij EDS

Er kwamen direct veel aanvragen uit de internationale dressuurwereld na de publicatie van de eerste foto’s en video’s van de paarden, die op 30 maart bij Excellent Dressage Sales in Hooge Mierde onder de hamer gaan. Mede organisator Joep Schellekens: “We hebben nog nooit zo veel reacties gehad. Over de hele lijn hebben we goede paarden voor elke doelgroep, maar het zijn vooral de toppers die de aandacht trekken. Paarden als de Painted Black-dochter Charming Lady, die tijdens Jumping Amsterdam onlangs boven de 75 % scoorde met Jeanine Nieuwenhuis, zijn natuurlijk een lot uit de loterij.”

Het EDS-team heeft dit jaar heel wat in de aanbieding. Een deel is reeds gepubliceerd, andere deel van de collectie wordt aankomende week gelanceerd. Naast Grand Prix-paard en elite merrie Charming Lady (v. Painted Black) wordt ook het Grand Prix-paard Cynosa (v. Tuschinski) aangeboden. Ook voor top merrie Kavira (v. Franklin) bestaat veel belangstelling. Zij was reservekampioen van de Nationale Merriekeuring van het KWPN en werd zesde in de VSN Trofee.

Lamborghini

Naast deze merries worden er ook weer veel goede ruinen en hengsten aangeboden. Lamborghini (v. High Five US) werd in Den Bosch aangewezen voor het verrichtingsonderzoek in Ermelo en was al goedgekeurd in Mecklenburg. Hij was een van de drie hengsten van Joop van Uytert die werden goedgekeurd. Als veulen werd hij op de EDS veiling in 2016 voor 16.000 euro verkocht.

42 paarden

Het EDS-aanbod bestaat dit jaar uit maar liefst 42 paarden, waaronder paarden op Prix St. Georges, ZZ- en Z-niveau. Er zijn ook jonge paarden en evenals voorgaande jaren zal het zeker weer voorkomen dat blije bezoekers met een ‘koopje’ naar huis gaan.

Opvallende prestaties

In de sport leveren inmiddels steeds meer paarden, die bij EDS verkocht zijn, opvallende prestaties. De leden van het EDS team, bestaande uit de Tim Coomans, Nico Witte, Joop van Uytert, Eugène Reesink en Joep Schellekens, hebben hun naam als ‘top scouts’ inmiddels meer dan waar gemaakt.

Addy van den Krommenacker

Een fraaie afwisseling tijdens deze editie op zaterdag 30 maart vormt de fashionshow van top couturier Addy van den Krommenacker, wiens kleding onder meer gedragen wordt door leden van de Koninklijke Familie. Hij komt met zijn team naar Hooge Mierde en verzorgt een fashionshow van zijn nieuwste collectie.

Klik hier voor de veilingpaarden.

Bron Persbericht