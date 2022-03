Jonge kwaliteitsvolle dressuurpaarden in Performance Plus Online Auction

Voor de zesde editie van de Performance Plus Online Auction hebben Stal Wetzelaer, MT Stables en Reesink Horses met zorg achttien jonge kwaliteitsvolle dressuurpaarden geselecteerd. De collectie bestaat uit drie en vierjarige talentvolle dressuurpaarden. De veiling opent op vrijdag 18 maart om 12.00 uur en eindigt op maandag 21 maart om 20.00 uur.

De paarden komen uit de beste Nederlandse en Duitse bloedlijnen, waaronder twee nakomelingen van de populaire Vivaldi zoon Vitalis.

Lot 1 is Volbeat (Vitalis x Sir Donnerhall I), een zeer talentvolle vierjarige hengst. Zijn moeder Suprice Krack is de volle zus van de goedgekeurde Oldenburger premiehengst Sir Krack. Daarnaast is ze de halfzus van de goedgekeurde premiehengst Ampere’s Diamond.

Ook Lot 10, de vierjarige Nina VDA is een nakomeling van Vitalis, ditmaal uit een Jazz moeder. Deze talentvolle zwarte merrie laat veel talent zien onder het zadel. Nina zelf werd vorig jaar op de stamboekkeuring met 75/80 voorlopig keur verklaard en behaalde 85 punten voor haar draf!

Nina VDA Foto: PP Online Auction

Veel Totilas bloed

In deze editie van de Performance Plus Online Auction is het bloed van de legendarische Totilas goed vertegenwoordigd. Lot 10, een vierjarige ruin met de naam No Doubt VDT, is een directe nazaat van Totilas uit een moederlijn van diverse bijzonder goede sportpaarden en goedgekeurde hengsten. Lot 2 Ovicii H en Lot 11 Opium L zijn twee zeer talentvolle zonen van Glock’s Toto Jr, eveneens uit zeer interessante en succesvolle moederlijnen. Daarnaast is een bloedmooie zoon van Fürst Toto, Oh Oh Ritme van ’t Stokske, geselecteerd.

Benieuwd welke jonge kwaliteitspaarden geveild worden? Bekijk dan de hele collectie op de website: https://pplus.auction/

Uiteraard zijn alle paarden röntgenologisch en klinisch gekeurd, deze informatie is allemaal op te vragen via de website.

Interesse in een van de paarden? Natuurlijk is het mogelijk om de paarden te bekijken en de bereden paarden te proberen. Meer informatie of video’s nodig? Dat is geen probleem! U kunt contact opnemen met: +31 653696717 of [email protected]