50.000 euro voor Knock Out-zoon op Eliteveiling DWB

Het meeste geld werd zaterdag op de Eliteveiling van het Deens Warmbloedpaarden Stamboek (DWB) in Vilhelmsborg betaald voor het hengstveulen Borbjergs Fairy Beautifull. Deze zoon van Knock Out werd afgeslagen voor 50.000 euro en vertrok naar de stallen van Andreas Helgstrand.

Het duurste dressuurgefokte merrieveulen was voor Blue Hors. Deze dochter van Blue Hors Zackerey, Egegårdens Miss Daisy, was met 40.000 euro het tweede duurste veulen op de veiling.

Er kwamen in totaal zestig veulens onder de hamer van veilingmeester Casper Cassoe en daarvan werden 84% verkocht. De totale omzet bedroeg 614.00o euro en daarmee kwam het gemiddelde bedrag per veulen uit op 12.280 euro.

De meeste veulens werden gekocht door Deense ruiters en hengstenstations, maar er zijn ook veulens verkocht naar Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Noorwegen en Polen.

Bron: Persbericht

Vond u dit een interessant artikel?

Dit artikel is geschreven door een van onze hardwerkende freelancers. Alle medewerkers van Horses.nl staan voor u klaar, dag en nacht om het laatste nieuws snel, vanzelfsprekend en nu nog gratis bij u te brengen. Want goede en onafhankelijke berichtgeving over alles wat er in de paardensport gebeurt snel uw op digitale scherm brengen, dat is onze passie! Maar dit kunnen we niet zonder uw steun en waardering.

Vindt u ook dat Horses.nl vrij toegankelijk moet blijven voor iedereen? Geen inlogscherm en extra clicks om uw favoriete nieuws te lezen? Transparant, open, deelbaar. Help ons om dit ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Doneer en houd ons journalistieke platform vrij toegankelijk voor alle paardenliefhebbers!