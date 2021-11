Axel Verlooy koopt Nixon van ’t Meulenhof helemaal en zet zoon Jos er op

Axel Verlooy kocht Nixon van 't Meulenhof (Denzel vh Meulenhof uit moeder Emerald) op de BWP Hengstenkeuring in 2016 voor de helft van Jimmy Vermeulen. Nu heeft Verlooy Vermeulen uitgekocht. En nu Nixon geheel in handen is van Verlooy heeft de Belg achter stal Euro Horse de voshengst weggehaald bij Harrie Smolders. Axel Verlooy wilde Nixon zeker stellen voor de Belgische sport met zoon Jos op zijn rug.

De achtjarige Nixon liep dit jaar onder Harrie Smolders al zijn eerste 4* 1,50m., sprong twee keer nul in de Akense Youngster Tour en werd – op zijn eerste concours onder Jos Verlooy – vijfde in de 2* Grote Prijs (1,45m.) van Lier. Voor wie het nog niet gezien had: de vos, die in zijn jonge jaren door Verlooy al vergeleken werd met broer Emerald, lijkt een grote toekomst voor zich te heben Dat was voor Verlooy reden om Vermeulen uit te kopen en Nixon voor de Belgische sport (met zoon Jos) en fokkerij zeker te stellen.

Bron: Horses.nl/Horseman