Bachmann-Andersens Marshall-Bell verkocht aan U25-amazone Nicola Ahorner

De tienjarige Marshall-Bell, vorig jaar dé ontdekking van het EK in Hagen, leek dit jaar met Daniel Bachmann-Andersen op weg naar een plaatsje in een ijzersterk Deens team op het WK in Herning. Maar zo ver komt het niet. Marshall-Bell is verkocht aan de Oostenrijkse U25-amazone Nicola Ahorner. Dat meldt Andreas Helgstrand vandaag, die zich begin 2021 inkocht bij de ruin.

Een Deens team met Cathrine Dufour met Bohemian, Carina Cassøe Krüth met Heiline’s Danciera, Nanna Skodborg Merrald met één van haar Blue Hors-paarden en Daniel Bachmann-Andersen met Marshall-Bell leek op papier onverslaanbaar in eigen huis. Maar van dit lijstje valt dus één naam weg. Daarmee komt een teamplaats voor Andreas Helgstrand zelf met Jovian of Queenparks Wendy dichter in de buurt.

Al moet daarbij wel worden opgemerkt dat Helgstrand met Jovian (nog) niet op de startlijst van het Deens kampioenschap (volgende week) staat, wel met Wendy. Verder van de bovengenoemden op die startlijst: Dufour met Vamos Amigos (niet met Bohemian) en Skodborg Merrald met Blue Hors Zack en Zirrus. Cassøe Krüth met Danciera ontbreekt.

Helgstrand

Andreas Helgstrand maakte de verkoop van Marshall-Bell vandaag bekend en stelt dat Marshall-Bells eigenaren Christian en Vivi Vang-Lauridsen hem eerder aanboden zich in te kopen bij de ruin. “Zowel Christian als Daniel hebben fenomenaal werk geleverd. We zijn er zeker van dat Marshall-Bell met zijn ervaring Nicola verder kan helpen in haar carrière en haar een goede start kan geven op internationaal niveau. Het is onze missie om nieuwe talenten op weg te helpen met goede paarden en het is gewoon fantastisch als dat allemaal samenkomt”, stelt Andreas Helgstrand.

Echtpaar Vang-Lauridsen zette Marshall-Bell in training bij Bachmann-Andersen voor de verkoop, geven ze aan in het persbericht.

Nicola Ahorner

De 22-jarige Nicola Ahorner is al actief op (nationaal) Grand Prix-niveau en was voorheen succesvol op FEI-niveau bij de jeugd. Nu wil de Oostenrijkse amazone de overstap maken naar het hoogste niveau internationaal.

Daarvoor wordt door de familie Ahorner – die deel uit maken van de steenrijke ( Porsche-Piëch-familie die naast Porsche ook 53,1% van de Volkswagen-aandelen in handen hebben – diep in de buidel getast.

Bij Helgstrand werden al eerder Grand Prix-paarden kocht zoals Foco Loco W in 2021, (de twee maanden na aankoop aan koliek overleden) Ludwig der Sonnenkönig in datzelfde jaar en Belstaff dit voorjaar. Nu is er dus de vierde aankoop bij Helgstrand met Marshall-Bell.

Bron: Horses.nl/Helgstrand Dressage