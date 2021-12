Belgische staat koopt voor 11,7 miljoen euro Stoeterij Wisbecq

Op de valreep van 2021 maakte de Belgische staat bekend dat zij eigenaar is geworden van Stoeterij Wisbecq. België betaalde 11,7 miljoen euro voor de accommodatie. De paarden van de Belgische politie zullen hier gehuisvest worden.

Dertig kilometer ten zuidwesten van Brussel ligt deze imponerende stoeterij. Op maar liefst 15 hectare staan 145 boxen, 2 stapmolens, professionele indoor en outdoor arena’s en diverse appartementen. In het verleden werd Stoeterij Wisbecq voornamelijk gebruikt door internationale springruiters die daar hun thuisbasis hadden.

Goede investering

Met de aankoop van Stoeterij Wisbecq vertrekt de federale bereden politie uit haar huidige behuizing Quartier de Witte de Haelen in hartje Brussel. Een woordvoerder van de Belgische staat verklaart: “De huidige stallen op de locatie in Brussel voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Een renovatie zou meer kosten dan de aankoop die nu gedaan is. Op Stoeterij Wisbecq is goed nagedacht om de exploitatie kosten zo laag mogelijk te houden. Middels vierhonderdvijftig zonnepanelen, goed geïsoleerde binnenruimtes en een opvang capaciteit van 1 miljoen liter regenwater per jaar moet dat lukken.”

Dierenwelzijn

Wat ook een belangrijke rol speelde is dat de Staat wilde dat de paarden in hun vrije tijd op de wei kunnen lopen. Op de huidige locatie is dat niet mogelijk, wel op de nieuwe locatie. Zoals zij aangeven in hun persbericht hebben ze naast de financiële afweging ook willen investeren in het dierenwelzijn.

Klik onderstaand voor de promotie video van Stoeterij Wisbecq

Bron: Grand Prix.info