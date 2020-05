Blue Hors draait in 2019 bijna 5 miljoen euro verlies

In de afgelopen zeven jaar heeft Stoeterij Blue Hors volgens LandbrugsAvisen - een bedrijf dat zich specialiseert in landbouwnieuws in Denemarken - een verlies van meer dan 301 miljoen Deense kronen (ruim 40 miljoen euro) gedraaid. Blue Hors is in eigendom van miljardair en Lego-eigenaar Kjeld Kirk Kristiansen.

In 2014 sloot Blue Hors het boekjaar af met zelfs 88 miljoen Deense kronen (bijna 12 miljoen euro). Het verlies van 36,8 miljoen Deense kronen in 2019 is echter wel een hele verbetering ten opzichte van 2018, waarin het bedrijf 50,7 miljoen Deense kronen tekort kwam.

Gevolgen waarschijnlijk aanzienlijk

Met de coronacrisis durft Blue Hors over dit jaar nog geen uitspraken te doen. “In het licht van de Covid-19-situatie, kunnen we geen verwachtingen uitspreken voor het resultaat van 2020. We bevinden ons momenteel in een gekke situatie met een onstabiele markt en vol onzekerheden. Hoewel we nog nergens zeker van zijn, verwachten we dat de gevolgen aanzienlijk zullen zijn”, aldus het management.

Privé geen zorgen

Privé is er overigens nog geen nood aan de man voor de familie Kristiansen. Volgens Forbes miljardairslijst staat de familie momenteel op de 293e plaats, met een fortuin dat wordt geschat op 6,2 miljard dollar. De Lego-stichting schonk eind maart 50 miljoen euro aan door Covid-19 getroffen kinderen en gezinnen.

Bron: Dressprod/Landbrugs Avisen