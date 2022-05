Doron Kuipers ziet Hollywood VK vertrekken

Op social-media maakt Doron Kuipers bekend dat zijn toppaard Hollywood VK (v. Berlin) is verkocht. De donkerbruine KWPN-merrie zal haar carrière voortzetten in Mexico.

De samenwerking tussen Doron Kuipers en Hollywood VK was er een van vele successen. Kuipers leidde de merrie op van nationale rubrieken tot een ware prijsmachine in het 1.45m/ 1.50m. Recent sprong het duo nog naar een derde plaats in het 1.45m tijdens het concours in Vejer de la Frontera en wonnen ze tijdens datzelfde concours meerdere 1.40m rubrieken. Wie de merrie nu gaat uitbrengen in de sport is nog onbekend.

Bron: Horses.nl