Duidelijkheid over btw-margeregeling voor veulens

De btw-wetgeving levert in de hippische sector de nodige hoofdbrekens op. Eén van die vragen betreft de vraag of je op een veulen de btw-margeregeling mag toepassen. Dankzij de inspanningen van Felix Hippisch mag dat met ingang van nu. Het ministerie van Financiën heeft een aangepast beleidsbesluit van de staatssecretaris gepubliceerd en de belastingdienst heeft ook al bericht over de verandering.

“De Wet op de omzetbelasting 1968 bevat een bijzondere regeling voor gebruikte goederen, en kunst- en verzamelvoorwerpen: de zogenoemde margeregeling. Deze regeling voorkomt kort samengevat opeenstapeling van btw op goederen die afkomstig zijn van een particulier en later door een ondernemer worden verkocht”, legt fiscaal expert mr. Jan Rolleman van Felix Hippisch uit.

Veilingveulens

Iets dergelijks doet zich ook voor als particuliere fokkers hun veulens via een veiling verkopen. “Voor de btw wordt de veiling dan aangemerkt als verkoper. Dat betekent dat er voor de btw twee transacties zijn: een verkoop van de inbrenger aan de veiling, gevolgd door een verkoop door de veiling aan de koper. De eerste transactie is dan niet btw-belast. De inbrenger is namelijk geen ondernemer. De tweede transactie zou dan wel volledig btw-belast zijn”, aldus Jan Rolleman.

Geen btw aftrekken

Dit is nadelig als de koper op zijn beurt geen btw kan aftrekken. De afgelopen tijd zijn veilingen hier verschillend mee omgegaan. Bedrijfsadviseur Jos Felix: “De belastingdienst was van mening dat de margeregeling in zo’n situatie niet toegepast mocht worden omdat er geen sprake is van een ‘gebruikt goed’ in de zin van de margeregeling.”

Ontwikkelingen

Daar is nu verandering in gekomen dankzij de inspanningen van Felix Hippisch. De fiscale expertise, juist op hippisch vlak, gaf de doorslag: “Het ministerie van Financiën heeft een aangepast beleidsbesluit van de staatssecretaris gepubliceerd. Een zelf gefokt veulen kan nu ook onder de margeregeling vallen. Dat is niet alleen goed nieuws omdat het duidelijkheid brengt voor toekomstige veilingen, maar ook omdat hiermee alle eventueel nog lopende bezwaarprocedures tegen naheffingsaanslagen op dit punt opgelost kunnen worden.”

Hoogte btw-tarief

Met het oplossen van de problematiek van de margeregeling is een stap gezet. Maar volgens Rolleman is er nog meer aan te pakken. “De vervolgstap is de discussie over de hoogte van het btw-tarief. Mag op een veulen voor een deel of voor de hele verkoopprijs het lage btw-tarief van 9% worden toegepast, of is het altijd 21%? De discussie hierover zal nog wel even duren. Maar ons is er alles aan gelegen dit ook zo snel mogelijk op te lossen”.

Bron: Horses.nl/persbericht