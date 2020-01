Executieverkoop manege Smit in Pesse

De Rabobank heeft opdracht gegeven om manege Smit in Pesse, ook bekend over de naam Paardensportcentrum Pesse, te laten verkopen. De manege staat te koop op de veilingsite van BOG Auctions en wordt op 6 februari a.s. om 10:30 uur afgeslagen. Tot die tijd gaan de lessen en geplande activiteiten nog door. Mede-erfgenaam Greetje Boesjes-Smit laat in een mail weten nog pogingen te ondernemen om een doorstart te realiseren.

“Mocht er geen financiële oplossing komen, dan zullen wij vanaf die datum stoppen met onze activiteiten”, laat Boesjes-Smit weten. De manege kwam de afgelopen jaren meerdere malen in het nieuws, mede door de uitbraak van een brand. In 2013 ging er een deel van een loods waar hooi werd opgeslagen in de vlammen op. Twee jaar geleden brak er wederom een brand uit, waardoor het voorhuis verloren ging. Sindsdien zijn er nog geen opruimwerkzaamheden gedaan.

Manege Smit bij BOG Auctions.

Bron: BOG Auctions/Horses.nl