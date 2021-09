Geniaal verkocht aan Chinese amazone Sarah Rao

De inmiddels als ruin door het leven gaande KWPN-hengst Geniaal (Vivaldi x Biotop) heeft een nieuwe eigenaar. In het voorjaar van 2020 kocht Andreas Helgstrand de hengst van Joop van Uytert en Jan Lamers, oorspronkelijk met het idee zoon Alexander-Yde er op te zetten. Tussen de twee vlotte het niet en al snel kwam Geniaal bij Helgstrand in de verkoop. De Vivaldi-zoon is inmiddels verkocht: de in Groot-Brittannië wonende Chinese Sarah Rao is zijn nieuwe eigenaar.

Onder Dinja van Liere was Geniaal enorm succesvol en dat bleef ook Andreas Helgstrand niet onopgemerkt. Vlak na zijn overwinning in de VHO-Trofee, begin 2020 in Den Bosch, sloeg Helgstrand toe. Hij kocht de hengst, die bij het KWPN met 82 punten werd ingeschreven en in totaal 358 (KWPN-geregistreerde) veulens voortbracht. Geniaal was de beoogde (junioren) troef voor Alexander-Yde Helgstrand, maar tussen de twee vlotte het niet.

Sarah Rao

In september 2020 zette Helgstrand Geniaal, inmiddels geruind, te koop en dit jaar september vond hij een koper. De door Richard Davison en Sarah Higgins getrainde Chinese amazone Sarah Rao. De amazone die haar thuisbasis in Groot-Britannië heeft, droomt van deelname aan de Olympische Spelen.

Bron: Horses.nl/Eurodressage