Het Zwarte Water verkocht aan familie Termont

Manege het Zwarte Water, één van de grootste hippische accommodaties van Nederland, is verkocht aan de uit België afkomstige familie Termont. De nieuwe ondernemers hebben ambitieuze plannen en gaan de huidige bedrijfsactiviteiten doorzetten.

De familie Verberne, met zussen Willy Anne en Elle aan het roer, maakte van manege het Zwarte Water een succesvol hippisch centrum. “Het Zwarte Water is een begrip geworden in de hippische wereld voor recreatieruiters tot topsporters. Veel ruiters weten al jaren lang ons te vinden. Vakantieverblijven, wekelijkse wedstrijden en diverse evenementen hebben ons veelzijdige bedrijf zo succesvol gemaakt”, aldus Willy Anne en Elle Verberne. De verkoop werd succesvol ter hand genomen door Richard Roefs van Bernheze Makelaars.

Veelzijdig

Het complex in de Mortel is met recht uniek en veelzijdig te noemen. Het royaal opgezette bedrijf ligt op een perceel van circa 8 hectare, beschikt over 122 paardenboxen, 2 binnenhallen, outdoor dressuur- en springpiste, stapmolen, longeercirkel, bedrijfswoning, twee ruime groepsaccommodaties, sfeervolle horeca met terrassen en een café.

Verder op elan

“Dit is een complex dat veel mogelijkheden biedt voor een gedreven ondernemer. Ik ben blij met het vertrouwen van de familie Verberne en een perfecte koper als de familie Termont”, aldus Richard Roefs. Familie Termont gaat vol vertrouwen de bedrijfsactiviteiten doorzetten. “Het hippisch centrum is een gevestigde waarde, dat met veel liefde, passie en kennis van zaken is uitgebouwd door de familie Verberne. Het is dan ook onze bedoeling om verder te gaan op het elan van vandaag, al sluiten we niet uit dat er na verloop van tijd enkele accentverschuivingen kunnen zijn. De focus zal echter steeds op de zorg voor het welzijn van het paard liggen en we vinden het erg belangrijk om kwaliteitsvolle en gevarieerde dienstverlening te kunnen blijven aanbieden”, aldus Toon Termont.

Bron: Persbericht