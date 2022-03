Hippisch centrum Den Goubergh in executieveiling

De plannen die Leon van der Pluijm had met Hippisch Centrum Den Goubergh in Roosendaal had waren groot. Van der Pluijm kocht het complex in 2010 en wilde Den Goubergh omtoveren tot een hypermodern paardencentrum met een luxe hotel. Daar kwam het allemaal niet van. In september vorig jaar ging Den Goubergh Events BV failliet en nu wordt het hele complex geveild in een onlineveiling.

In 2018 werd al duidelijk dat Van der Pluijm moeite had de financiën van Den Goubergh rond te krijgen. Hij was gedwongen om een gepland CDI te annuleren en in dat jaar zou ook het Europees Kampioenschap voor U25-ruiters in Roosendaal plaatsvinden. Dat werd verplaatst naar Exloo.

In september 2021 werd Den Goubergh Events BV failliet verklaard en nu komt het hele complex in een executieveiling.

Bron: Horses.nl