H&M Second Chance vervolgt carrière in Engeland

De wegen van Malin Baryard Johnsson en H&M Second Chance gaan zich scheiden. De elfjarige Carland-dochter gaat haar carrière voortzetten onder een Engelse amazone.

Baryard-Johnsson en H&M Second Chance waren samen zeer succesvol. Ze hebben overwinningen geboekt in onder andere Falsterbo, Stockholm, Parijs, Amsterdam, Lanaken, Göthenborg en Rotterdam.

Al 6 jaar samen

Op haar Instagram schrijft Barnyard-Johnsson het volgende: “Het is een zeer emotionele dag. Märta (zoals de merrie door haar genoemd wordt) verlaat de stal.”

De amazone bedankt de eigenaren en de fokkers van H&M Second Chance dat ze haar destijds als vijfjarige merrie bij haar hebben gebracht. “Bedankt voor het privilege om te werken met deze talentvolle, koppige en hardwerkende merrie. Wat een reis hebben we achter de rug met zoveel geluk en zoveel overwinningen.”

Daarnaast zegt ze: “Met veel trots heb ik haar overgedragen aan de nieuwe generatie vrouwelijke ruiters.”

Bron: Horses.nl/Instagram