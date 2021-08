Item in EenVandaag over AD-verhaal fraude in de paardenhandel

EenVandaag sprong vanavond op de trein die door het AD in beweging werd gezet. Het AD plaatste vandaag een groot artikel over witwaspraktijken in de paardenhandel en EenVandaag haakte daar op in. In het item komen onder andere (hippisch) advocate Muriel Blackstone-Rosie en hippisch journalist Jacob Melissen aan het woord.

Verder worden oude (KWPN verrichtingsonderzoek in Stegeren) en nieuwere (de stal van Jan Tops in een video van Matt Harnacke en een FEI-filmpje over de vlucht naar Tokio voor de Spelen) beelden getoond. Een tamelijk ratjetoe.